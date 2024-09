Fußballweltmeister Salvatore Schillaci (†59) ist gestorben

Die Sportwelt trauert um einen großen Helden: Salvatore "Totò" Schillaci ist im Alter von 59 Jahren verstorben, nachdem er vor zwei Jahren an Darmkrebs erkrankt war. Die traurige Nachricht über den Tod des ehemaligen Nationalspielers bestätigt die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. "Eine Fußballikone verlässt uns, ein Mann, der sich in die Herzen der Italiener und der Sportfans in aller Welt gespielt hat [...]", lautet es in dem emotionalen Statement auf X. Weiter heißt es: "Danke für die Emotionen, die du uns geschenkt hast, dafür, dass du uns zum Träumen, Feiern, Umarmen und Schwenken unserer Nationalflagge gebracht hast."

Die Anteilnahme im Netz ist immens. Unter anderem findet Roberto Baggio rührende Worte für seinen verstorbenen Teamkollegen. "Die magischen Nächte von Italia '90, die wir zusammen erlebt haben, werden immer in meinem Herzen bleiben. Brüder Italiens für immer", trauert er. Der Präsident der Serie A, Lorenzo Casini, erinnert an Salvatore als "Champion, der die magischen Nächte der Weltmeisterschaft 1990 in Italien erhellte."

Salvatores Fußballkarriere ist unvergleichlich. Besondere Bekanntheit erlangte der einstige Kicker dadurch, dass er sechs seiner insgesamt sieben Länderspieltore bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien erzielte. Für seine Leistung wurde er mit dem Goldenen Schuh als bester Torschütze des Turniers sowie der Auszeichnung zum besten Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Getty Images Salvatore Schillaci, ehemaliger Fußballspieler

Getty Images Salvatore Schillaci bei der Fußball-EM 1990

