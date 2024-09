Die NBA-Legende Dikembe Mutombo ist mit 58 Jahren verstorben

Es sind traurige Nachrichten aus der Sportwelt: Dikembe Mutombo (✝58) ist im Alter von 58 Jahren an den Folgen von Hirnkrebs verstorben. Wie TMZ berichtet, hatte der einstige Basketballspieler im Oktober 2022 die Diagnose seines Hirntumors öffentlich gemacht und erklärt, sich in Behandlung zu befinden. Nun, zwei Jahre später, hat er den Kampf verloren und hinterlässt seine Ehefrau Rose und seinen Sohn Ryan.

Sein Ableben gibt der NBA-Commissioner Adam Silver in einem offiziellen Statement bekannt. Darüber hinaus widmet er der NBA-Legende liebevolle Worte. "Dikembe Mutombo war einfach größer als das Leben. Auf dem Spielfeld war er einer der größten Shotblocker und Defensivspieler in der Geschichte der NBA", betont Adam und fügt hinzu: "Abseits des Spielfelds war er mit Leib und Seele dabei, anderen zu helfen."

Sein Leben widmete Dikembe vor allem seiner Leidenschaft Basketball und feierte viele Erfolge. Zwischen 1991 und 2009 spielte er für verschiedene Teams, wie unter anderem die Denver Nuggets, New York Knicks sowie die Houston Rockets und gewann in seiner Karriere achtmal das NBA All-Star Game. Nebenbei beschäftigte er sich außerdem mit dem Wohl anderer und gründete die Dikembe Mutombo Foundation, um die Lebensbedingungen in seinem Heimatland, der Demokratischen Republik Kongo, zu verbessern.

Getty Images Dikembe Mutombo im Oktober 2022

Getty Images Dikembe Mutombo, NBA-Legende

