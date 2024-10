Instagram-Star Niclas meldet Falschparker und wird Millionär

Niclas Matthei, bekannt als der Anzeigenhauptmeister, behauptet, mit gerade einmal 18 Jahren bereits Millionär zu sein. Durch das Melden von Falschparkern und Verkehrssündern wurde Niclas berühmt – seine Präsenz auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok habe ihm dann ein Vermögen im unteren siebenstelligen Bereich angehäuft. "Ich hatte schon davor viel Geld. Aber der Anzeigenhauptmeister hat die Million vollgemacht", erklärt er gegenüber der Bild.

Mit seiner Leidenschaft für das Anzeigen von Verkehrssündern baute der junge Mann aus Gräfenhainchen eine beachtliche Online-Reichweite auf – mittlerweile folgen ihm fast 100.000 Menschen auf Instagram. Sein ungewöhnliches Hobby und Gerüchte über eine mögliche Beteiligung am Comeback von Stefan Raab (57) bescheren ihm Auftritte im TV und bei bekannten Twitch-Streamern wie MontanaBlack (36). Auch bei Diskotheken oder auf Stadtfesten ist er ein gefragter Gast, wo Fans sogar Schlange stehen, um ein Foto mit ihm zu ergattern. Seine Honorare für solche Auftritte sollen nach eigener Aussage bis in den sechsstelligen Bereich gehen. Dabei bemühe sich der 18-Jährige nicht einmal selbst um die Kooperationen und Veranstaltungen: "Ich selbst mache keinen Finger krumm. Ich warte, dass die Firmen sich bei mir bewerben, dann labere ich das, was die hören wollen und bekomme mein Geld dafür."

Seinen Reichtum sichert sich der Anzeigenhauptmeister mit seiner extremen Sparsamkeit. Er sei sogar so geizig, dass er sich selbst mit Dagobert Duck vergleicht: "Ich gönne mir nichts. Ich drehe weiterhin jeden Cent dreimal um. Geld ist mir am wichtigsten auf der Welt." Es reiche so weit, dass er bei seinen Touren Toilettenpapier aus öffentlichen Einrichtungen mitnimmt, um zu sparen. Eine Freundin oder Urlaub wären für ihn unvorstellbar, da er kein Geld dafür ausgeben wolle.

Getty Images Stefan Raab, TV-Star

Instagram / leonmachere Anzeigenhauptmeister, Social-Media-Star

