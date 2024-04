Arbeiten Stefan Raab und der Anzeigenhauptmeister zusammen?

Der Anzeigenhauptmeister macht schon wieder Andeutungen über Stefan Raab (57). Im neusten Video von Niclas Matthei, so der bürgerliche Name des Social-Media-Stars, versucht sich Matze Knop (49), ein langjähriger Kollege des Moderators, als Praktikant des 18-Jährigen. "Ich kann jetzt nicht alles verraten, aber es steckt ein bisschen was dahinter. Ihr ahnt ja schon was, aber ich habe versprochen, dass ich nichts sage!", verrät der Komiker, während er im Neon-Outfit durch die Gegend radelt. Unter dem Clip auf Instagram nutzt der Anzeigenhauptmeister die Hashtags #raab, #1409 und #srsmnm. Eingeweihte Fans sollten diese Hinweise an etwas erinnern, denn der legendäre Entertainer wird am 14. September gegen Regina Halmich (47) in den Ring steigen. Worum es sich bei der Buchstabenkombination handeln könnte, ist allerdings noch nicht entschlüsselt.

Schon kurz nach Stefans Comeback-Ankündigung am ersten April deutete Niclas an, mit der Sache etwas zu tun zu haben. In einem ungewöhnlich aufwendigen Video auf Instagram entdeckte er ein falsch geparktes Auto im Wald. Das Kennzeichen beinhaltete die Buchstaben "SR", woraufhin er zu bedenken gab: "SR könnte auch für Stefan Raab stehen." Der TV-Star hatte selbst kurz davor ein TikTok-Video gepostet, in dem er im augenscheinlich gleichen Wald angelte. Trotz dieser Überschneidungen schien der Anzeigenhauptmeister die Verbindung zu Stefan am nächsten Tag zu leugnen. "Es war natürlich alles nur ein Aprilscherz!", schrieb er auf seinem Instagram-Profil.

Die Fans sind allerdings weiterhin von einer Kooperation der beiden überzeugt. Unter dem Video mit Matze vermutet ein Zuschauer: "Es kommt eine neue Show mit Raab und der Anzeiger wird Praktikant!" Manche Kommentatoren glauben sogar, dass der 57-Jährige das Internetphänomen kreiert habe. Andere User sind von der ganzen Geheimniskrämerei genervt: "Bin ich froh, dass der mir egal ist. Stefan lässt sich einfach wieder medienwirksam verprügeln."

Getty Images Matze Knop, Comedian

Instagram / leonmachere Anzeigenhauptmeister, Social-Media-Star

