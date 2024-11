Anzeigenhauptmeister Niclas nun auch international unterwegs

Niclas Matthei machte sich in diesem Jahr als selbst ernannter Anzeigenhauptmeister einen Namen. Nun macht der Internet-Star auch im Ausland Jagd auf Verkehrssünder. So war der junge Mann aus Sachsen-Anhalt zuletzt in Österreich im Einsatz – und stellte fest, dass es dort weniger Parksünder gibt als in Deutschland. Wie er gegenüber RTL verriet, verteilte er im Nachbarland anstelle von Strafzetteln eine Menge Selfies an die Österreicher, die ihn erkannt hatten. Niclas scheint also auch über Landesgrenzen hinweg bekannt zu sein.

Österreich war jedoch nicht sein erster Auslandseinsatz – Niclas war bereits in Polen, Tschechien, Frankreich und Dänemark auf Streife. Das Ausstellen von Strafzetteln ist jedoch nicht seine einzige Einnahmequelle. Nebenbei verdient er durch Club-Auftritte und Werbepartnerschaften seinen Lebensunterhalt – das Knöllchen-Schreiben mache er nur noch aus Spaß an der Freude, wie er im Interview zu verstehen gibt. Obwohl er erst 18 Jahre alt ist, gibt Niclas an, finanziell bereits ausgesorgt zu haben.

Genau genommen hat Niclas dank seines Hobbys als Anzeigenhauptmeister und der damit einhergehenden Social-Media-Präsenz schon ein ganzes Vermögen auf dem Konto. "Ich hatte schon davor viel Geld. Aber der Anzeigenhauptmeister hat die Million vollgemacht", erklärte er im Interview mit Bild. Honorare, die er für Auftritte in Diskotheken oder bei Stadtfesten bekommt, sollen im sechsstelligen Bereich liegen – und dafür muss sich der Videostar noch nicht einmal großartig ins Zeug legen: "Ich selbst mache keinen Finger krumm. Ich warte, dass die Firmen sich bei mir bewerben, dann labere ich das, was die hören wollen, und bekomme mein Geld dafür."

