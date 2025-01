Anzeigenhauptmeister Niclas zeigte Mitschüler und Lehrer an

Niclas Matthei, besser bekannt als Deutschlands "Knöllchen-König" oder der selbsternannte Anzeigenhauptmeister, sorgte kürzlich in einem YouTube-Gespräch mit dem Influencer KlarText für Aufsehen. Der 18-Jährige, der durch sein außergewöhnliches Hobby, Leute wegen kleinster Regelverstöße anzuzeigen, bekannt wurde, sprach in einem Clip im Dezember offen über seine Schulzeit und persönlichen Eigenheiten. Bereits als Jugendlicher zeigte Niclas Mitschüler und sogar Lehrer im Schulalltag an, etwa wegen unliebsamer Sprüche oder abgelaufener TÜV-Plaketten. Pausen seien einfach verschwendete Zeit gewesen: "Ich stand da 'rum und hab' gewartet, dass der Unterricht weitergeht", erinnerte sich Niclas. Laut eigenen Aussagen bereitete ihm Unterricht mehr Freude als die Pausen.

In einem Interview mit seiner Mutter im März wurde behauptet, dass Matthei wegen seines Einzelgänger-Daseins in der Schule gemobbt worden sei und seine Anzeigen als eine Art Vergeltung betrachtet habe. Er selbst sieht die Sache jedoch anders und betont, dass das Mobbing nie stattgefunden habe. Vielmehr habe er sich bewusst von Gleichaltrigen distanziert, da er sich von den Interessen der "heutigen Jugend" klar abgrenzen wollte. Nachtragend sei er trotz der zahlreichen Anzeigen nie gewesen: "Mit getaner Anzeige ist das Thema für mich erledigt" – anschließend sei er seinen Mitschülern wieder neutral oder gar freundlich begegnet.

Auch privat zeigt Niclas, der sogar international bekannt ist, ein eher ungewöhnliches Verhalten, das ihn vor allem von Gleichaltrigen unterscheidet. Emotionen stelle er bewusst nicht zur Schau, da er dies als Schutzmechanismus betrachte. Seine monotone Art werde oft missverstanden, Autismus habe er schließlich nicht. Sogar in der Beziehung zu seinen Eltern bleibe er reserviert. Mit romantischen Themen könne der "Anzeigenhauptmeister" ebenfalls wenig anfangen: Frauen interessieren ihn nicht, was er humorvoll als Sparmaßnahme bezeichnet. "Ich bin ein Geizhals und froh, meine Ruhe zu haben." Fans und Kritiker fragen sich stets, was als Nächstes von dem jungen Mann zu erwarten ist, der sich so gerne an Konventionen misst.

Instagram / deutscher_anzeigenhauptmeister Anzeigenhauptmeister Niclas Matthei

Instagram / deutscher_anzeigenhauptmeister Selbsternannter Anzeigenhauptmeister Niclas Matthei

