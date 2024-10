Kurz vor Tod: Taylor Rousseau Grigg gab Gesundheitsupdate

Am Sonntag machte die traurige Nachricht die Runde, dass Taylor Rousseau Grigg (25) gestorben ist. Diese Nachricht übermittelte der Ehemann der TikTok-Berühmtheit vor wenigen Tagen. Nur zwei Monate vor ihrem Tod gab die Influencerin noch ein besorgniserregendes Gesundheitsupdate. "Es fühlt sich an, als müsste ich um mein Leben kämpfen", berichtete sie in einem TikTok-Video. Sie betonte zwar, ihr Lachen nicht vortäuschen zu müssen, aber der Erfolgsdruck sei mittlerweile einfach zu groß.

Unterstützung und Halt bekam Taylor in dieser schwierigen Zeit von ihrem Ehemann. "Cameron ist das Beste, was mir je passiert ist", schwärmte sie im Netz und fügte hinzu: "Er hat mich aus dem Loch geholt, in dem ich steckte, und er hat mich getragen, und er trägt mich immer noch, und das schon eine ganze Weile. Er ist ein großartiger Ehemann und großartiger Kerl."

Taylor und Cameron entschieden sich vergangenes Jahr, ihre Liebe zu krönen und den Bund der Ehe einzugehen. Anlässlich ihres Todes widmete er seiner Ehefrau noch einmal rührende Worte im Netz, wie People berichtete: "Im vergangenen Jahr hat Taylor mit mehr Schmerz und Leid zu tun gehabt als die meisten Menschen in ihrem Leben. Und trotzdem war sie immer noch so ein Licht und hat allen um sie herum immer Freude bereitet. Sie ist die tapferste und stärkste Frau, die ich kenne." Taylor ist im Alter von 25 Jahren gestorben.

Instagram / itstaylorrousseau TikTok-Star Taylor Rousseau Grigg und ihr Ehemann im Mai 2018

Instagram / itstaylorrousseau TikTok-Star Taylor Rousseau im Juni 2024

