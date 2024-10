Daran soll der TikTok-Star Taylor Rousseau gestorben sein

Vor wenigen Tagen starb Taylor Rousseau Grigg (25). Der Tod des TikTok-Stars soll für seine Familie sehr unerwartet gekommen sein. Nun ist angeblich durchgesickert, warum die Influencerin so jung aus dem Leben schied. Wie Today.com berichtet, soll Taylor aufgrund eines schweren Asthmaanfalls und den daraus resultierenden Komplikationen verstorben sein – das möchte auch eine der Familie nahestehende Quelle gegenüber People wissen. Offiziell bestätigt ist die Todesursache aber noch nicht, auch Taylors Ehemann meldete sich noch nicht dazu.

Taylors Gatte Cameron gab mit einem herzzerreißenden Statement auf Instagram ihren plötzlichen Tod bekannt. "Im vergangenen Jahr hat Taylor mit mehr Schmerz und Leid zu tun gehabt als die meisten Menschen in ihrem Leben. Und trotzdem war sie immer noch so ein Licht und hat allen um sie herum immer Freude bereitet. Sie ist die tapferste und stärkste Frau, die ich kenne", erklärte er. Er werde die Erinnerungen, welche sie zusammen schafften, niemals vergessen – er ist sich sicher, dass sie sich eines Tages wiedersehen werden.

Kurz vor ihrem Tod meldete sich Taylor auf TikTok noch mit einem gesundheitlichen Update – dieses hörte sich nicht gut an. "Es fühlt sich an, als müsste ich um mein Leben kämpfen", deutete sie an, ging aber nicht genauer darauf ein, was ihr fehlte. Zwei Monate später starb die 25-Jährige schließlich...

Anzeige Anzeige

Instagram / itstaylorrousseau TikTok-Star Taylor Rousseau Grigg und ihr Ehemann im Mai 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / itstaylorrousseau Taylor Rousseau Grigg, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige