TikTok-Star Taylor Rousseau Grigg mit 25 Jahren verstorben

Mit ihren Inhalten auf Social Media zauberte Taylor Rousseau Grigg ihren Fans regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht. Doch nun teilt ihr Ehemann Cameron traurige Nachrichten: Die TikTok-Berühmtheit ist im Alter von 25 Jahren "plötzlich und unerwartet" verstorben. Die Blondine sei seit ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr immer wieder im Krankenhaus gewesen, verrät er. Weitere Informationen zu den Umständen ihres Ablebens teilt Cameron jedoch nicht.

Mit rührenden Worten nimmt er von seiner Lebenspartnerin Abschied: "Im vergangenen Jahr hat Taylor mit mehr Schmerz und Leid zu tun gehabt als die meisten Menschen in ihrem Leben. Und trotzdem war sie immer noch so ein Licht und hat allen um sie herum immer Freude bereitet. Sie ist die tapferste und stärkste Frau, die ich kenne", hält er Taylor in Ehren. Nun halte Cameron sich daran fest zu wissen, dass er seine Liebste irgendwann wiedersehen und mit ihr vereint sein werde. In stiller Erinnerung teilt er eine Reihe an Bildern, von den schönen Momenten, die das Paar gemeinsam erlebt hat.

Auf ihren Social-Media-Kanälen unterhielt Taylor ihre Fans mit regelmäßigen Einblicken in ihr Leben. Allein auf Instagram erlangte die Beauty eine Followerschaft von über 204.000 Usern. Auf TikTok waren es sogar mehr als eine Million Follower, die sich nahezu täglich über ihre Updates aus ihrem Leben erfreuten. Einige von ihnen zollen dem Internetstar nun ihren Tribut. "Ruhe in Frieden, Süße" und "Ruhe im Paradies mit deinem Erlöser, hübsches Mädchen", lauten beispielsweise zwei User-Kommentare unter ihrem Instagram-Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / itstaylorrousseau TikTok-Star Taylor Rousseau Grigg und ihr Ehemann im Mai 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / itstaylorrousseau TikTok-Star Taylor Rousseau im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige