Dodgers-Legende Fernando Valenzuela mit 63 Jahren gestorben

Diese Nachrichten erschüttern die Sportwelt: Fernando Valenzuela ist Dienstagnacht in einem Krankenhaus in Los Angeles verstorben. Das bestätigt nun sein Team, die LA Dodgers. Allerdings gaben sie nicht bekannt, unter welchen Umständen der Sportler gestorben ist. Fernando ist seit Beginn seiner Karriere ein beliebter Pitcher gewesen, der 1981 sogar zwei Preise innerhalb einer Saison gewonnen hatte – "Rookie of the Year" und den Cy Young Award. Wie The Hollywood Reporter berichtet, galt der Baseballer als einer der dominantesten Spieler seiner Ära.

Fernando legte laut dem Magazin so gigantische Performances auf dem Spielfeld hin, dass er unter den Dodger-Fans für ein Phänomen namens "Fernandomania" sorgte – das Publikum war ganz außer sich vor Enthusiasmus. Außerdem hat er im Laufe seiner Karriere 10 Homeruns erzielt, was über dem Durchschnitt eines regulären Spielers liegt. Nach dem Ende seiner Sportkarriere übernahm er die Aufgabe, das Spiel auf Spanisch fürs Fernsehen zu kommentieren. Allerdings verließ er diesen Posten im September ohne Erklärung – kurz darauf soll er ins Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Fernando war das jüngste von 12 Kindern, die allesamt in Mexiko geboren und aufgewachsen waren. Obwohl er für das Los Angeles Team der Dodgers spielte, verbrachte er einen Großteil seiner Zeit in Mexiko, wo er auch seine spätere Frau, eine Lehrerin, kennenlernte. Gemeinsam haben sie vier Kinder – einer seiner Söhne ist ihm in den Fußstapfen gefolgt und spielt nun ebenfalls professionell Baseball.

Getty Images Fernando Valenzuela, Sportler

Getty Images Fernando Valenzuela, Sportler

