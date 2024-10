Nach Tod seines Sohnes: Francis Ngannou triumphiert im Ring

Francis Ngannou (38) ist nach sechs Monaten Pause mit einem beeindruckenden Comeback in den Käfig zurückgekehrt. Am vergangenen Wochenende besiegte der ehemalige UFC-Champion den Brasilianer Renan Ferreira durch einen Knockout in der ersten Runde in Saudi-Arabien. Es war ein besonderer Moment für Francis, denn nach dem tragischen Verlust seines Sohnes Kobe war er unsicher, ob er jemals wieder kämpfen würde.

In einem bewegenden Interview mit TMZ Sports sprach Francis über die schwierige Zeit nach dem Tod seines Sprösslings. Mit gerade einmal 18 Monaten verstarb sein Sohn ganz plötzlich. "Ich wusste lange nicht, ob ich jemals wieder kämpfen könnte. Es gab Momente, in denen ich gar nichts mehr wusste, in denen alles fragil schien", gestand er. "Man wusste nicht, ob es so etwas wie eine genetische Krankheit war. Man wusste nicht, ob es ein Fluch war. Ob es einfach nur Pech war, das immer wieder passieren würde. Es gab einen Moment, in dem viele Gedanken durch den Kopf gingen, Dinge, über die man normalerweise nicht nachdenkt." Trotz des schnellen Sieges bezeichnete er diesen Kampf als den mental und emotional anspruchsvollsten seiner Karriere. "Ich habe erkannt, dass der Schmerz nie ganz verschwinden wird, also muss ich lernen, damit umzugehen", erklärte er weiter.

Francis, geboren am 5. September 1986, hat einen langen Weg hinter sich. Der aus Kamerun stammende Sportler kämpfte sich aus einfachen Verhältnissen an die Spitze der Kampfsportwelt. Sein unerschütterlicher Wille und seine Disziplin brachten ihn bis zum Weltmeistertitel. Der tragische Verlust von Kobe hat ihn tief erschüttert, doch findet er in seiner Leidenschaft zum Sport und der Erinnerung an seinen Sohn die Kraft, weiterzumachen. Freunde und Weggefährten beschreiben ihn als jemanden, der trotz aller Hindernisse stets nach vorne blickt und nie aufgibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / francisngannou MMA-Star Francis Ngannou und sein verstorbener Sohn Kobe

Anzeige Anzeige

Getty Images Francis Ngannou im Januar 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige