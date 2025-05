Francis Ngannou bricht sein Schweigen nach tödlichem Unfall

Francis Ngannou (38), ehemaliger MMA-Weltmeister, hat sich erstmals öffentlich zu seinem tragischen Motorradunfall geäußert, bei dem Ende April in Kamerun eine junge Frau ums Leben gekommen ist. Laut TMZ Sports war Francis in den Straßen von Yaoundé unterwegs, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam. Nach dem Unfall brachte der Sportler die schwer verletzte Frau eigenhändig ins Krankenhaus und unterstützte die Familie finanziell. In einer Stellungnahme erklärte Francis, die Nachricht von ihrem Tod habe ihn zutiefst erschüttert: "Mein Herz ist zerbrochen angesichts dieses verheerenden Verlusts", so der vom Schicksal gebeutelte Schwergewichtskämpfer.

Francis betonte in seinem offiziellen Statement, dass er die Angehörigen des Opfers von Anfang an unterstützt habe. "Ich war vom ersten Moment an an der Seite der Familie, habe Trost und mein tiefstes Beileid gespendet", erklärte der Sportler. Er habe sich mehrfach mit den Hinterbliebenen getroffen und ihnen zugesichert, sie auch in Zukunft finanziell zu unterstützen. Weiter erklärte Francis, dass er sich zum Hergang des Unfalls aktuell nicht weiter äußern könne, solange die Untersuchung der Behörden nicht abgeschlossen ist. Dennoch sei es ihm wichtig, seine Trauer und sein Mitgefühl öffentlich zu machen.

Für Francis, der in jüngster Vergangenheit bereits bittere Zeiten durchlebte, ist der Unfall ein weiterer harter Schlag. Bereits im vergangenen Jahr musste der Kämpfer einen schweren Verlust verkraften: Sein 15 Monate alter Sohn Kobe war nach einer nicht diagnostizierten Hirnfehlbildung verstorben. Damals hielt sich der Sportler berufsbedingt im Ausland auf und bekam die Nachricht vom Tod seines Sohnes, nachdem mehrere Klinikaufenthalte zuvor keine Klarheit gebracht hatten. In Interviews sprach Francis offen über die Hilflosigkeit, die er nach dem großen persönlichen Verlust gespürt habe. Seine Fans hoffen, dass er trotz dieses weiteren tragischen Unglücks bald wieder nach vorn blicken kann.

Getty Images Francis Ngannou im Januar 2022

Instagram / francisngannou MMA-Star Francis Ngannou und sein verstorbener Sohn Kobe