Nach Tod seines Sohnes: Francis Ngannou hat Motorradunfall

Francis Ngannou (38), Sportler und ehemaliger MMA-Champion, ist in einen tragischen Unfall verwickelt worden: In Kamerun soll er auf seinem Motorrad die Kontrolle verloren und ein 17-jähriges Mädchen erfasst haben. Der Unfall ereignete sich am Wochenende in einer Vorstadt von Douala. Francis brachte das schwer verletzte Mädchen nach dem Zusammenstoß selbst ins Krankenhaus und übernahm alle Kosten für die medizinische Versorgung, berichtet unter anderem 20minuten. Trotz einer sofortigen Notoperation konnten die Ärzte das Leben der Jugendlichen nicht retten, sie erlag wenig später ihren Verletzungen.

Der Vorfall schockiert viele, da dies nicht der erste schwere Schicksalsschlag für Francis in jüngster Zeit ist. Erst im vergangenen Jahr hatte der Kämpfer seinen erst 15 Monate alten Sohn Kobe verloren, was ihn zutiefst traf. Die Ursache für den frühen Tod war zunächst nicht klar, später stellte sich eine nicht diagnostizierte Hirnfehlbildung heraus. Zuletzt hatte Francis öffentlich darüber gesprochen, wie hilflos er sich in jener Zeit fühlte, etwa als Kobe nach mehreren Klinikaufenthalten immer wieder bewusstlos wurde. Trotz medizinischer Betreuung in Kamerun und Saudi-Arabien blieben die Zusammenhänge zu lange unerkannt. Francis hielt sich während der letzten Tage seines Sohnes aus beruflichen Gründen in Dubai auf und erhielt dort die Nachricht vom Tod des Jungen, nachdem dieser erneut aufgehört hatte zu atmen.

Die Lebensgeschichte des Sportlers ist geprägt von Rückschlägen und beeindruckender Willensstärke. Geboren in Batié, Kamerun, arbeitete Francis bereits als Kind, um seine Familie zu unterstützen. Mit Anfang 20 wagte er die gefährliche Flucht nach Europa, hielt sich zunächst als Obdachloser in Paris über Wasser und fand erst im Training und in den Kämpfen des MMA eine neue Perspektive. Der Durchbruch gelang ihm 2015 mit seinem Debüt in der UFC. In den vergangenen Jahren wandelte er sich zum erfolgreichen Boxer, trotz oder vielleicht gerade wegen all der schweren Prüfungen in seinem Leben. Immer wieder betont Francis, wie sehr ihn der Verlust seines Sohnes geprägt hat. Im Podcast "Diary of a CEO" blickte er erst vor Kurzem offen auf diese dunkle Phase zurück und sagte: "Ich überlebe, aber ich werde nie wieder derselbe sein."

Anzeige Anzeige

Instagram / francisngannou MMA-Star Francis Ngannou und sein verstorbener Sohn Kobe

Anzeige Anzeige

Getty Images Francis Ngannou, MMA-Kämpfer