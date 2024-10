"Kommissar Rex" kehrt 2026 mit neuen Folgen zurück ins TV

Die TV-Show "Kommissar Rex" feiert ihr Comeback! Für die österreichische Erfolgsserie, die von dem Polizeihund Rex handelt, werden im nächsten Jahr neue 90-minütige Folgen gedreht. Der MR-Film-Produzent Oliver Auspitz verkündete gegenüber "Kurier", dass die Ausstrahlung für 2026 geplant ist. "Es wird ein neuer 'Rex' sein, der aber auch das Gefühl von damals vermitteln soll", verriet Oliver. Der künftige Hauptdarsteller in Form eines Deutschen Schäferhundes wurde offenbar schon gefunden und besucht bereits die Polizeihundeschule. Über den zweiten Teil des Ermittler-Duos ist noch nichts bekannt.

Die Krimiserie handelte in ihrer ersten Fassung von einem geschiedenen Polizisten, der einen Polizeihund adoptierte und mit ihm gemeinsam Verbrechen in Wien löste. "Kommissar Rex" wurde vor 30 Jahren zum ersten Mal ausgestrahlt und erlangte internationalen Durchbruch. Das Format wurde in fast 150 Ländern gezeigt und ist damit eine der erfolgreichsten österreichischen Serien. Bis 2004 wurden 18 Staffeln mit drei unterschiedlichen Besetzungen gedreht. Das erste Herrchen wurde von Tobias Moretti (65) gespielt, der von Gedeon Burkhard (55) abgelöst wurde. Den letzten Kommissar verkörperte schließlich Alexander Pschill.

Auch wenn die letzte Folge der Serie im Jahr 2004 erschien, ist Oliver überzeugt, dass das Comeback Erfolg haben wird. "Die Leute haben ja auch nicht aufgehört, Hunde zu lieben", erklärte er gegenüber dem Nachrichtenportal. Außerdem soll die Geschichte trotz des Fokus auf Kriminalfälle wie früher "ein gutes Gefühl und viel Emotion der Hauptfiguren" vermitteln.

Getty Images Tobias Moretti am Set von "Das ewige Leben"

Clemens Bilan/Getty Images for HISTORY Germany Gedeon Burkhard, Schauspieler

