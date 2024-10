"Made in Chelsea"-Star Georgia ist mit Millionär verlobt

Das sind doch mal schöne Nachrichten: Georgia Toffolo (29) ist verlobt! Und ihr Liebster soll sich dafür richtig ins Zeug gelegt haben – der Antrag soll nämlich während ihres Wochenendtrips in Griechenland stattgefunden haben. Ein Augenzeuge beschreibt gegenüber Daily Mail: "Er hat ihr gestern vor ihren beiden Familien einen Heiratsantrag gemacht. Nach dem Antrag gingen sie zu einer großen Party im Peligoni-Club und tanzten schließlich auf den Tischen zu ABBA, um mit allen anderen Gästen zu feiern."

Aber wer ist denn überhaupt der Glückliche, mit dem Georgia den Rest ihres Lebens verbringen will? Es handelt sich dabei um den millionenschweren, ehemaligen CEO der Marke BrewDog, James Watt. Wie das Magazin weiter berichtet, soll das Vermögen des Unternehmers allein dank der Brauereikette über 314 Millionen Euro wert sein! Allerdings hat er seinen Anteil an der Biermanufaktur verkauft und in diesem Sommer ein neues Unternehmen gegründet. Er konzentriert sich jetzt auf seine eigene Social-Media-Plattform, für die er gerade Investoren sammelt.

Georgia und James sind seit dem vergangenen Sommer ein Paar und haben gerade erst ihre eigene, gemeinsame Wohnung in London bezogen. James passt allerdings ziemlich gut in das Beuteschema des "Made In Chelsea"-Stars: Auch ihr früherer Verlobter George Cottrell verweilte schon unter den Superreichen. Allerdings wurde der aufgrund eines Geldwäsche-Skandals eingebuchtet und musste acht Monate im Gefängnis sitzen.

Instagram / georgiatoffolo Georgia Toffolo, TV-Bekanntheit, mit ihrem Partner James

Getty Images Georgia Toffolo, TV-Bekanntheit

