So hoch wird Realitystar Georgia Toffolos Vermögen geschätzt

Reality-TV-Star Georgia Toffolo (29), die durch die Serie "Made in Chelsea" bekannt wurde, überraschte mit ihrem enormen Vermögen. Wie Sunday Times berichtet, wird es auf satte 500 Millionen Euro geschätzt. Das macht sie sogar wohlhabender als Pop-Größen wie Ed Sheeran (34) und Harry Styles (31). Im März hatte sie ihren Partner James Watt, Millionär und Mitbegründer von BrewDog, geheiratet und das in einer äußerst bodenständigen Zeremonie. Erst kürzlich teilten die beiden einen Screenshot ihres gemeinsamen Bankkontos mit 0 Euro, um Gerüchte über finanzielle Motive ihrer Beziehung auszuräumen. Das nun bekannt gewordene Vermögen von Georgia soll sie sich dank eigener erfolgreicher Projekte und Investitionen aufgebaut haben.

Trotz dieses Vermögens war die Hochzeit von Georgia und James alles andere als protzig: Georgia trug ihr Make-up in nur zehn Minuten selbst auf, ihren Brautstrauß aus Narzissen hatte sie am Morgen selbst gepflückt und James erschien in einem Anzug, den er schon zu seiner ersten Hochzeit mit Johanna Basford getragen hatte. Auch der Ablauf war ungewöhnlich: Das Paar bereitete sich mit Tee und Toast in der Küche von James' Großmutter vor und servierte den Gästen am Ende einfache Speisen wie Wurstbrötchen und Omas hausgemachten Milchreis.

Georgia und James sind seit dem Sommer 2023 ein Paar. Im Oktober 2024 hatte er ihr dann im gemeinsamen Griechenland-Urlaub einen Antrag gemacht. Zuletzt sorgten die frisch Verheirateten durch ihre besonderen Flitterwochen für Aufmerksamkeit, die sie ganz schlicht in den schottischen Highlands verbrachten. Statt luxuriöser Resorts genoss das Paar die Zeit bei Ausflügen in die Natur.

Instagram / georgiatoffolo Georgia Toffolo und James Watt

John Phillips / Getty Georgia Toffolo bei einer Geschäftseröffnung in London

