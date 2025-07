So lange lebten Marco Cerullo und Christina noch zusammen

Marco Cerullo (36) und Christina Grass (37) trennten sich schon vor einer ganzen Weile. Trotz des Liebes-Aus lebten sie aber noch lange unter einem Dach. Wie die Influencerin jetzt bei einem Besuch von RTL verrät, mussten die beiden sich noch knapp ein halbes Jahr gemeinsam arrangieren. "Es ist schon schwierig. Wer lebt schon gerne mit seinem Ex zusammen – keiner. Am Anfang war das schon wild. Da sind wir uns ordentlich angegangen", erzählt Christina dem Sender. Es sei sehr schwer gewesen, sich aus dem Weg zu gehen: "Die Sachen nerven dich dann ja noch mehr." Eine Aufteilung der Etagen habe das Problem zwar kurzzeitig gelöst, aber nicht langfristig. Christina habe in der Zeit oben, Marco unten gewohnt.

Gemeinsam hatten sie das alte Gebäude gekauft und Marco hatte es in Eigenarbeit renoviert. Mittlerweile lebt nur noch Christina in dem Haus. Ob die 37-Jährige auch dauerhaft in dem Haus bleiben kann, kann sie noch nicht genau sagen: "Plan ist jetzt, dass ich ein Gespräch mit der Bank führen werde, um dann zu schauen, ob ich es dann übernehme. Man muss aber ganz klar dazu sagen: Von Anfang an war eigentlich geplant, dass Marco es übernimmt, weil Marco hier alles gemacht hat und ich bin kein Arsch", erklärt sie. Hätte ihr Ex gesagt, er wolle das Haus haben, hätte sie sich ohne Diskussion aus dem Grundbuch streichen lassen. Das wollte der Realitystar aber offenbar nicht.

Getrennt sind Christina und Marco seit Juli 2024. Kennengelernt hatten sie sich in der Kuppelshow Bachelor in Paradise und waren mit Unterbrechungen ab 2019 ein Paar. Aktuell sind die beiden bei Prominent getrennt zu sehen. In der Sendung plauderten sie auch über die Trennungsgründe. "Sie ist sehr dominant. Lass mich mal Mann sein", erklärte Marco seine Beweggründe. Christina ließ das nicht unkommentiert und schlug direkt zurück: "Dann musst du dich wie ein Mann benehmen und nicht wie ein kleines zwölfjähriges Kind."

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass, "Bachelor in Paradise"-Paar

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im Januar 2021