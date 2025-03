UK-Star Georgia Toffolo hat heimlich ihren James geheiratet

Georgia Toffolo (29) und James Watt sind Mann und Frau! Die "Made in Chelsea"-Darstellerin gab ihrem Verlobten, dem Gründer der Brauerei BrewDog, still und heimlich das Jawort – und zwar in einer spontanen Zeremonie in Schottland auf einem Fischereiboot! Auf Instagram teilte Georgia die frohe Botschaft mit ihren Fans und schrieb: "James und ich haben heute geheiratet. Der 1. März wird für immer der schönste Tag meines Lebens sein – der Tag, an dem ich deine Frau wurde."

Mit Bildern, die das frisch vermählte Paar eng umschlungen auf dem Boot zeigen, gewährte Georgia ihren Fans intime Einblicke in den besonderen Tag. Neben den Wetterbedingungen – frische sechs Grad bei 17 Knoten Nordwest-Wind – erwähnte die Reality-TV-Darstellerin auch, dass ihre Gäste nur 48 Stunden Zeit hatten, sich auf den spontanen Termin vorzubereiten. Die Freunde und Familienmitglieder, die nicht dabei sein konnten, wollen Georgia und James zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Party einladen.

Georgia Toffolo, die im Jahr 2017 durch ihren Sieg in der britischen Version des Dschungelcamps bekannt wurde, war in den vergangenen Jahren vor allem als Influencerin erfolgreich. Obwohl sie im Rampenlicht steht, versucht sie, ihr Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ihren James lernte sie 2023 kennen und bereits ein Jahr später stellte der millionenschwere Unternehmer ihr die Frage aller Fragen: Vor ihren beiden versammelten Familien im Griechenland-Urlaub ging er auf die Knie und hielt um ihre Hand an.

Anzeige Anzeige

Instagram / georgiatoffolo Georgia Toffolo, britischer TV-Star, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / georgiatoffolo Georgia Toffolo und ihr Partner James, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige