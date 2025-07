Neu-Eltern Margot Robbie und Tom Ackerley turteln in Italien

Margot Robbie (35) und ihr Ehemann Tom Ackerley (35) wurden vor wenigen Tagen dabei gesehen, wie sie eine romantische Auszeit auf einem Balkon in Neapel, Italien, genossen. Das Paar, das im November 2024 seinen ersten Sohn auf der Welt willkommen hieß, strahlte vor Glück. Tom umarmte seine Frau liebevoll und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn, während Margot lässig eine Glasflasche Wasser in der Hand hielt. Die Schauspielerin trug dabei ein trägerloses Kleid aus einer französischen Vintage-Tapisserie, während ihr Gatte sich in einem lässigen Outfit, bestehend aus einem Hemd und Shorts, präsentierte, wie neue Fotos zeigen, die unter anderem People vorliegen.

Margot und Tom sind dafür bekannt, ihre langjährige Beziehung eher privat zu gestalten. Sie lernten sich 2013 am Set des Films "Suite Française" kennen, wo sie als Darstellerin und er als Regieassistent tätig waren. Das Paar heiratete schließlich 2016 in einer privaten Zeremonie in Australien. Seitdem haben sie nicht nur eine starke Partnerschaft aufgebaut, sondern mit der Geburt ihres Sohnes einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Trotz verschiedener Herausforderungen, wie den durch ihre Jobs bedingten räumlichen Trennungen, halten sie sich an die Abmachung, nicht länger als drei Wochen getrennt voneinander zu verbringen. "Wir sprechen jeden Tag, egal wo wir sind", enthüllte sie in einem Interview mit Daily Telegraph.

Inzwischen kehrte Margot bereits wieder ans Filmset zurück. Vor vier Monaten wurde die TV-Bekanntheit in einem beeindruckenden Brautkleid bei den Dreharbeiten zur neuen Verfilmung des Literaturklassikers "Wuthering Heights" gesehen. Fotos, die unter anderem der Daily Mail vorlagen, zeigten sie mit riesigem Blumenstrauß, meterlangem Schleier und einem Team, das sich mit dem eigenwilligen Wetter im Moor herumschlug. Margot übernimmt die Hauptrolle der Catherine Earnshaw, während Jacob Elordi (28) als Heathcliff vor der Kamera steht.

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley im November 2023

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Februar 2024

Getty Images Margot Robbie, März 2024

