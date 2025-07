So viel bezahlte Max Wilschrey für Lauras Verlobungsring

Für seine Laura ist Max Wilschrey (29) offenbar nichts zu teuer. Am Wochenende gab der Realitystar die Verlobung mit seiner Liebsten bekannt. Schon vor dem großen Tag führte er ein Interview mit Blitzlichtgewitter, das nun veröffentlicht wurde. In dem Gespräch erzählt Max nicht nur aufgeregt von seinem großen Vorhaben, sondern gibt auch einige Details bekannt. So plaudert er aus, wie viel er für den Ring hat springen lassen. "Der hat auf jeden Fall einige Tausend Euro gekostet", erklärt er und wird noch etwas spezifischer: "Nicht ganz fünfstellig, aber ein hoher vierstelliger Betrag. Ist auf jeden Fall mehr als ein Monatsgehalt. Also, von einem normalen Arbeitnehmer sind es bestimmt vier bis fünf Monatsgehälter."

Hinter dem teuren Klunker steckt eine ganz besondere Geschichte, wie Max weiter verrät: "Ich hab ihn tatsächlich in Porto anfertigen lassen. Weil sie halbe Portugiesin ist." Dabei hat der Baller-League-Kicker nicht nur die Moneten springen lassen, sondern auch seine Kontakte klug eingesetzt: "Ich habe da ein bisschen die Kontakte spielen lassen. Es hat ein bisschen gedauert, den richtigen Ring zu finden. [...] Der Ring ist handgefertigt für sie."

Max und Laura sind seit etwas über einem Jahr ein Paar. Dass er sich mit der Brünetten zu 100 Prozent sicher ist, davon schien er schon vor dem Antrag überzeugt gewesen zu sein. Die Liebe zu Laura ging für Max nämlich schon unter die Haut. Im April dieses Jahres postete der 29-Jährige ein Foto, auf dem er seinen Bizeps in Szene setzt. Doch statt seiner Muskeln springt etwas anderes ins Auge: Auf dem Oberarm ist ein Tattoo von Lauras Augen zu erkennen. Dazu schrieb er: "Da einige denken, es ist ein Aprilscherz: Es ist tatsächlich keiner."

Anzeige Anzeige

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey und Laura, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraxdnts Max Wilschrey und seine Verlobte Laura, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / max_wilschrey Max Wilschreys neues Tattoo

Anzeige