Georgia Toffolo genießt ihre Flitterwochen mit Ehemann James

Reality-TV-Star Georgia Toffolo (29) und ihr frisch angetrauter Ehemann James Watt genießen ihre Flitterwochen in den schottischen Highlands mit einer Mischung aus Romantik und Abenteuer. Am letzten Samstag gaben sich die beiden heimlich in Gardenstown, Nordost-Schottland, das Jawort – auf einem Fischerboot. Nur eine Handvoll Gäste, die innerhalb von 48 Stunden informiert wurden, waren bei der Zeremonie dabei. Seitdem teilt das Paar auf Instagram Einblicke in ihre ungewöhnlichen Hochzeitsfeierlichkeiten und ihre bodenständigen Flitterwochen, bei denen auch ein Bad im eiskalten Fluss nicht fehlen durfte. "Das zählt vielleicht als Folter meiner neuen Frau", scherzte James über das wilde Schwimmen. Georgia sieht glücklich aus, doch das eiskalte Wasser hält sie nur wenige Sekunden aus, wie Aufnahmen in ihrer Story zeigen.

Auch die Hochzeit selbst hatte einige unkonventionelle Höhepunkte zu bieten. Georgia trug einen eleganten, trägerlosen Schleier und hielt spontan gepflückte Narzissen als Brautstrauß, während James in einen cremefarbenen Pullover und Fischerhosen gekleidet war. Die Zeremonie fand in derselben Kirche statt, in der James' Großeltern einst heirateten. Vor der Trauung genoss das Paar noch eine Scheibe Toast und Tee in der Küche von James' Großmutter. Ihre vorhochzeitlichen Nerven teilten sie mit ihren Fans in den sozialen Medien, während die Hochzeit schließlich mit spontanen Ausflügen und herzlichen Momenten gefeiert wurde – wie ihrem Spaniel als Ringträger.

Georgia und James hatten sich im Oktober verlobt, als James ihr bei einem romantischen Urlaub in Griechenland einen Diamantring schenkte. Seit dem Beginn ihrer Beziehung scheinen sie viel Wert auf Individualität zu legen und ihre Fans lieben genau das an ihnen. In einem kurzen Video, das direkt nach der Trauung entstand, scherzte Georgia: "Wir haben uns einfach hingesetzt und gedacht: 'Und jetzt?'" Mit ihrer authentischen und humorvollen Art hat die "I'm A Celebrity"-Gewinnerin nicht nur ihre Celebrity-Freunde begeistert, sondern auch viele Fans, die die Hochzeit mit liebevollen Kommentaren auf Social Media feierten.

Anzeige Anzeige

Instagram / georgiatoffolo Georgia Toffolo mit ihrem Partner James

Anzeige Anzeige

Instagram / georgiatoffolo Georgia Toffolo und ihr Partner James, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige