Georgia Toffolo plant "verrückte" Hochzeit mit BrewDog-CEO

Georgia Toffolo (29) hat nun via Social Media angekündigt, dass ihre Hochzeit mit dem BrewDog-CEO James Watt kurz bevorsteht – möglicherweise sogar schon nächste Woche. Der Reality-TV-Star, bekannt aus "Made in Chelsea", erklärt auf Instagram, dass sie auf eine konventionelle Hochzeitsplanung verzichten möchte. Während eines Urlaubs in Griechenland im vergangenen Jahr hatte James um ihre Hand angehalten und die Vorfreude sei riesig. Was das Paar allerdings bisher zurückgehalten habe, sei ein Detail: "Mein Verlobter und ich hätten wahrscheinlich schon vor zwei Monaten geheiratet, wenn da nicht diese sehr peinliche Sache gewesen wäre", kündigt Georgia ihr Dilemma an. Sie wisse einfach nicht, was sie anziehen will. Dabei seien beide eigentlich bereit: "Wir sind unglaublich ungeduldig und wollen unbedingt zum Altar schreiten", erzählt sie.

Bekannt dafür, gerne gegen den Strom zu schwimmen, wollen Georgia und James bei ihrer Hochzeit alte Traditionen vergessen und spontane Entscheidungen treffen. James witzelt sogar, dass er denselben Anzug tragen werde wie bei seiner ersten Hochzeit mit seiner früheren Frau Johanna Basford – "nachhaltig" ergänzt er schmunzelnd. Georgia hingegen überlege sogar, den Bund fürs Leben im Pyjama zu schließen, da sie sich am Hochzeitstag vor allem wohlfühlen möchte. Für das Paar spiele Perfektion keine Rolle: Statt eines mehrgängigen Menüs soll es einfache, aber bedeutungsvolle Speisen geben, darunter Reispudding und Wurstsemmeln von James' Großmutter. Dass sie die Nacht vor dem großen Tag gemeinsam verbringen werden, ist eine weitere unkonventionelle Entscheidung – genauso wie ihre Idee einer "light elope", also einem kleinen, fast privaten Hochzeitsstil.

Georgia und James zeigen sich einmal mehr als eingespieltes Team, das gerne Regeln bricht und seinem eigenen Weg folgt. Georgia, die ihre Fans regelmäßig auf ihren sozialen Kanälen an ihrem Alltag teilhaben lässt, beschreibt James als ihren Seelenverwandten. Schon seit dem Heiratsantrag fühle sie sich "auf Wolke sieben". Die Hochzeit soll nun ein Spiegel ihrer Beziehung sein: einzigartig und anders. "Ich glaube, ich muss die unkonventionellste, verrückteste, abgefahrenste Hochzeit planen, bei der jeder denkt: 'Ist sie verrückt geworden?'" Neben ihrer Beziehung verbindet die beiden offenbar ein Humor, der in ihrer lockeren Herangehensweise an die Feier deutlich wird.

Instagram / georgiatoffolo Georgia Toffolo mit ihrem Partner James

Getty Images Georgia Toffolo, TV-Bekanntheit

