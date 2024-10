Keeley Hawes feiert 20 Jahre Eheglück mit Matthew MacFadyen

Seit 20 Jahren gehen Keeley Hawes (48) und Matthew MacFadyen schon gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2004 gaben sich die britischen Schauspieler im Londoner Stadtteil Richmond das Jawort. Anlässlich ihres diesjährigen Jubiläums teilt die "Bodyguard"-Darstellerin zwei Bilder mit ihrem Gatten auf Instagram. Auf einem der Schnappschüsse sitzen sie in eleganter Kleidung gemeinsam an einem Tisch und schauen sich tief in die Augen – ihre Münder umspielt ein zufriedenes Lächeln. Dazu kommentiert Keeley die Zahl 20 sowie ein kleines, schwarzes Herz.

Im Laufe ihrer Ehe begrüßte das Paar zwei gemeinsame Kinder in ihrem Leben. Ihre Tochter Maggie erblickte im Dezember 2004, einen Monat nach der Hochzeit, das Licht der Welt. Im September wurde Sohn Ralph geboren. Keeley hat aus einer früheren Beziehung einen weiteren Sohn, der mittlerweile 24 Jahre alt ist. In wenigen Jahren wird es wohl so weit sein, dass der Nachwuchs das Nest verlässt – auf diese Zeit freuen sich die Eltern auch schon, wie Matthew gegenüber CBS verriet. "Es ist wie ein dritter Akt. Es ist aufregend. Wir sagen: 'Okay, Kurzurlaube!'"

Keeley und der "Spooks"-Darsteller führen ein Leben als erfolgreiche Schauspieler. So spielt Matthew beispielsweise in dem im Juli erschienenen Marvel-Hit Deadpool & Wolverine mit. Normalerweise ist das Interesse an seinen beruflichen Abenteuern nicht sehr groß, aber die Tatsache, dass ihr Papa an der Seite von Ryan Reynolds (48) und Hugh Jackman (56) performt, änderte das. "Sie wurden plötzlich hellhörig, als sie hörten, dass ich das mache. Endlich zeigten sie wenigstens ein bisschen Interesse", erklärte Matthew im CBS-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / misskeeleyhawes Matthew MacFadyen und Keeley Hawes, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Keeley Hawes und Matthew Macfadyen bei der "Deadpool & Wolverine"-Weltpremiere, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige