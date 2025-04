Das war Matthew Macfadyens Problem bei "Stolz und Vorurteil"

Matthew Macfadyen (50), der als Mr. Darcy in der Verfilmung von "Stolz und Vorurteil" aus dem Jahr 2005 die Herzen der Zuschauer eroberte, hat nun ein überraschendes Detail über eine der bekanntesten Szenen des Films preisgegeben. In einem Interview mit Letterboxd auf dem "SXSW-Red Carpet" erzählte der Schauspieler, dass er bei der ikonischen Aufnahme im Feld mit seiner Sicht zu kämpfen hatte. "Ich stand ziemlich weit von der Kamera entfernt, das Ganze wurde mit einem sehr langen Objektiv gefilmt, und ich bin kurzsichtig", erklärte er. Der Regisseur Joe Wright (52) musste ihm deshalb mit einem roten Bademantel Signale geben, um die Drehkoordination zu erleichtern. "Die Crew war so weit weg, dass ich mich die ganze Zeit nur darauf konzentrieren konnte", gestand Matthew.

Die Szene gehört zu den Höhepunkten des Films, der auf Jane Austens Roman basiert und bei seiner Veröffentlichung im November 2005 weltweit ein riesiger Erfolg war. Neben Matthew Macfadyen war auch Keira Knightley (40) als die weibliche Hauptfigur Elizabeth Bennet zu sehen, die für ihre Rolle sogar eine Oscar-Nominierung erhielt. Weitere prominente Namen wie Rosamund Pike (46), Carey Mulligan (39) und Judi Dench (90) komplettierten den Cast. Bis heute hat der Film mehr als 111 Millionen Euro eingespielt und sich zu einem Klassiker der romantischen Literaturverfilmungen entwickelt. Matthew selbst zeigte sich im Interview erstaunt über die Beständigkeit des Films: "'Stolz und Vorurteil' scheint eine gewisse Langlebigkeit zu haben und die Leute schauen ihn sich immer noch an."

Matthew, der seit Jahren in der Erfolgsserie "Succession" brilliert, ist eher zurückhaltend, wenn es um sein Leben abseits der Kameras geht. Geboren in Großbritannien und verheiratet mit der Schauspielerin Keeley Hawes (49), ist er Familienvater und gilt als bodenständig. Doch seine Rolle als Mr. Darcy hat ihn für viele Fans unvergesslich gemacht, und die Szene im Feld wird bis heute als Paradebeispiel für romantisches Kino gefeiert – auch wenn er selbst beim Dreh vor allem auf den roten Bademantel des Regisseurs fixiert war.

Getty Images Matthew Macfadyen bei der Premiere zu "Holland" in Austin

Getty Images Keeley Hawes und Matthew Macfadyen bei der "Deadpool & Wolverine"-Weltpremiere, Juli 2024

