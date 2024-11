Erste Bilder: So düster wird "Es"-Ableger "Welcome to Derry"

Stephen King-Fans haben Grund zur Freude: Das "Es"-Universum bekommt mit der brandneuen Prequel-Serie "Welcome to Derry" Zuwachs! Bill Skarsgård (34) schlüpft erneut in die Rolle des ikonischen Clowns Pennywise und versetzt die Kleinstadt Derry damit einmal mehr in Angst und Schrecken. Der Regisseur der beiden Filme, Andy Muschietti (51), und seine Produzenten-Partnerin und Schwester Barbara erklären zur Buchvorlage gegenüber Entertainment Weekly: "Es ist ein Buch, das wir sehr lieben, und wir hatten das Gefühl, dass es noch viele Geschichten zu erzählen gibt." Die Zuschauer treffen dabei nicht nur auf bekannte Gesichter, es soll auch neue Figuren geben. Die ersten Einblicke versprechen eine düstere, spannungsgeladene Geschichte, die den Zuschauern das Blut in den Adern gefrieren lassen dürfte.

Erste Szenenbilder beweisen bereits jetzt, dass "Welcome to Derry" seinen Vorgängern in puncto Gruselfaktor in nichts nachsteht. Darauf zu sehen sind einige Hauptfiguren, die unter anderem von Jovan Adepo und Taylour Paige (34) verkörpert werden. Die Muschiettis verraten dazu: "Wir greifen die bekannten Themen des Films auf – Freundschaft, Verlust und die Kraft des gemeinsamen Glaubens – aber hier steht auch die Nutzung von Angst als Waffe im Fokus, etwas, das in unserer Zeit sehr relevant ist." Diesmal scheint es allerdings so, als würden die Charaktere nicht nur vom bösartigen Pennywise gejagt werden, sondern auch aktiv versuchen, dem düsteren Geheimnis des Killerclowns endlich auf die Spur zu kommen.

"Welcome to Derry" spielt 27 Jahre vor den Ereignissen des ersten Films und geht Pennywises Ursprung auf den Grund – jener unheimlichen Gestalt, die die Kleinstadt in zyklischen Abständen terrorisiert. Die Serie bleibt nah an der Buchvorlage und beleuchtet neue Aspekte, die die Schauerwelt rund um Derry noch tiefer erkunden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Protagonist Will Hanlon. In Stephens Buch berichtet Will seinem Sohn von einem Vorfall im Nachtclub Black Spot, wo es zu einem tödlichen Angriff kam – jedoch nicht durch Pennywise in seiner Clowngestalt, sondern durch einen riesigen Vogel. "Unsere Ausgangsbasis ist das Jahr 1962, aber wir machen ein paar Zeitsprünge in die Vergangenheit. Jedes Mal, wenn 'Es' erscheint, wird der Zyklus durch zwei katastrophale Ereignisse markiert – eines am Anfang, eines am Ende", erzählen die Filmemacher. "Welcome to Derry" soll 2025 auf HBO erscheinen – wo und wann die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist allerdings noch unklar.

Anzeige Anzeige

ActionPress Bill Skarsgård in "Es: Kapitel 2"

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Muschietti, Bill Skarsgård, Jessica Chastain und James McAvoy

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Werdet ihr euch das "Es"-Prequel anschauen? Auf jeden Fall, ich bin schon gespannt! Nee, das ist nicht so meins. Ergebnis anzeigen