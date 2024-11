Kim Alexis (64) gewinnt im Alter an mehr Selbstvertrauen

Die frühere Supermodel-Ikone der 80er Jahre, Kim Alexis (64), hat sich in einem Interview mit People Health offen über ihre Erfahrungen mit dem Älterwerden geäußert. Die dreifache Mutter, die in Arizona lebt, sprach über ihre Kämpfe mit Schilddrüsenunterfunktion, Menopause und Gewichtszunahme. Trotz dieser Herausforderungen fühlt sich Kim heute wohl in ihrer Haut und teilt ihre Tipps zum natürlichen Altern auf ihrem Instagram-Profil.

In dem Gespräch erzählte Kim, dass sie nie kosmetische Eingriffe oder Injektionen wie Botox vorgenommen hat und dies auch nie tun wird. "Je älter ich werde, desto mehr Vertrauen und Weisheit habe ich", teilte sie mit. Sie sprach auch über den Druck auf ältere Models: "Die Leute wollen, dass wir weiterhin so aussehen wie früher. Uns ist es nicht erlaubt, älter zu werden. Das ist nicht fair." Aufgrund dieses Drucks zog sie sich nach der Geburt ihres dritten Kindes aus der Öffentlichkeit zurück und lebt seitdem ein ruhiges Leben fernab des Rampenlichts.

Kim Alexis begann ihre Modelkarriere 1978, nachdem sie von John Casablancas unter Vertrag genommen wurde. Zu ihren Zeitgenossinnen gehörten bekannte Models wie Christie Brinkley (70) und Janice Dickinson (69). Neben ihrer erfolgreichen Karriere auf dem Laufsteg erweiterte Kim ihr Portfolio durch Fernsehauftritte, unter anderem als Gastgeberin von Gesundheitsprogrammen wie "Healthy Kids". Zudem trat sie in Filmen wie "Holy Man" mit Eddie Murphy (63) auf. Ende der 90er Jahre moderierte sie die "Daily Edition" und nahm 2005 an der VH1-Show "But Can They Sing?" teil. Heute setzt sich die mittlerweile 64-jährige Kim für eine natürliche und selbstbewusste Alterung ein und inspiriert damit viele ihrer Anhänger in den sozialen Medien.

Anzeige Anzeige

Instagram / the_kimalexis Kim Alexis, ehemaliges Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Alexis im Jahr 1999

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Kims Einstellung zum Älterwerden? Total gesund, sie macht das genau richtig. Hmm, ich sehe das anders als sie... Ergebnis anzeigen