Diese Stars freuen sich über einen Gewinn bei den Bambis

Große Emotionen bei den Bambis! Der bedeutende deutsche Medienpreis wurde gestern bereits zum 76. Mal verliehen. In 13 Kategorien wurden herausragende Persönlichkeiten geehrt – das waren die Abräumer des Abends: Nachdem er die Gala mit seinem Song "Better Man" eröffnete, erhielt Robbie Williams (50) den Bambi für "Entertainment", womit er sein drittes goldenes Reh abstaubte. Als echter Fußball-Fan durfte der Sänger dann Toni Kroos (34) für "Sport & soziales Engagement" ehren. Für Kevin Costner (69) war es ein leichtes Spiel, er wusste bereits von seinem Gewinn für "Schauspieler International" und musste den Preis nur noch abholen. Auch die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer (103) wurde geehrt, indem sie den Bambi für "Mut" erhielt.

Bryan Adams (65) nahm den Bambi in der Kategorie "Legende" für sein Lebenswerk entgegen und auch ein weiterer Musiker erhielt die goldene Trophäe: der DJ Sven Väth. Er ist aus der deutschen Techno-Landschaft nicht wegzudenken und gewann in der Kategorie "Kultur". Als "Schauspieler National" wurde Lars Eidinger (48) für sein Wirken in dem Filmdrama "Sterben" ausgezeichnet, bei den Frauen gewann dann Jella Haase (32) mit "Chantal im Märchenland", die das goldene Reh mit einem Freudenschrei entgegennahm. Reinhold Messner (80), einer der bekanntesten Bergsteiger unserer Zeit, wurde mit dem Bambi "Unsere Erde" ausgezeichnet und Teddy Teclebrhan erhielt als einer der berühmtesten deutschen Komiker in der Kategorie "Comedy" den begehrten Preis.

Robbie Williams war nicht die einzige Person, die bereits zuvor schon mal mit einem Bambi geehrt wurde, denn Shirin David (29) erhielt am Abend ihre zweite Trophäe. Die 29-Jährige nahm den Preis für "Musik National" von Palina Rojinski (39) entgegen, die sie in den höchsten Tönen lobte. "Sie ist mehr als eine Entertainerin, sie ist ein Sprachrohr", erklärte die Moderatorin. Shirin, die im Jahr 2019 als "Shootingstar" ausgezeichnet wurde, widmete den diesjährigen Bambi an ihre Mutter. Diese habe sie stets unterstützt und die Rapperin zu jeglichen Musikstunden und Auftritten gefahren. "Du hast jeden Traum möglich gemacht", schwärmte Shirin.

Getty Images Jella Haase bei der Bambi-Verleihung 2024

Getty Images Shirin David, Musikerin

