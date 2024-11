Robbie Williams erhält dritten Bambi und eröffnet Verleihung

Robbie Williams (50) wird am 7. November bei der Bambi-Verleihung in den Bavaria Studios in München seinen dritten Bambi in der Kategorie "Entertainment" entgegennehmen. Der britische Sänger eröffnet die glamouröse Gala und präsentiert exklusiv einen brandneuen Song aus seinem kommenden Film "Better Man – Die Robbie Williams Story", der am 2. Januar 2025 in die Kinos kommt. Bei dem gesellschaftlichen Großereignis werden insgesamt 13 Bambi-Trophäen an nationale und internationale Preisträger vergeben, und rund 1.000 exklusiv geladene Gäste werden auf dem 250 Meter langen roten Teppich erwartet.

Die Vorbereitungen für die Veranstaltung laufen auf Hochtouren: In den Bavaria Studios wurden rund 4.200 Quadratmeter Teppich ausgerollt, hunderte Scheinwerfer installiert und mehrere hundert Kubikmeter Kulissenmaterial verbaut. Zahlreiche prominente Gäste wie Caroline Peters (53), Victoria Swarovski (31) und Sasha (52) haben ihr Kommen angekündigt. Fans können das Geschehen live verfolgen, denn Prime Video Deutschland streamt ab 19 Uhr auf TikTok die Ankunft der Stars, moderiert von Melissa Khalaj (35). Ab 20:15 Uhr beginnt dann die Übertragung der Bambi-Verleihung auf Prime Video, moderiert von Viviane Geppert (33).

Für Robbie Williams ist die Auszeichnung mit dem dritten Bambi eine besondere Ehre. Der charismatische Sänger hat seit seinem Durchbruch mit Take That und seiner erfolgreichen Solokarriere Millionen von Fans weltweit begeistert. Privat ist Robbie seit 2010 mit Ayda Field (45) verheiratet, mit der er vier Kinder hat. In Interviews spricht er oft über sein Familienleben und die Rolle als Vater. Sein neuer Film "Better Man" verspricht einen tiefen Einblick in sein Leben und seine Karriere, in dem er die Höhen und Tiefen seines Weges reflektiert.

Getty Images Bambi-Verleihung im November 2019

Collage: Getty Images, Instagram Robbie Williams und Ayda Field und ihre Hunde

