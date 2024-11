Große Ehre: Shirin David bekommt zum zweiten Mal einen Bambi

Shirin David (29) ist eine der erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands – und das wird bei der diesjährigen Bambi-Verleihung belohnt. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Awards wurde bekanntgegeben, dass Shirin bei der Veranstaltung kommende Woche ein zweites Mal eine Auszeichnung erhält – in der Kategorie "Musik National". "Als Musikerin, Entertainerin und Unternehmerin inspiriert sie ihre junge Zielgruppe immer wieder dazu, authentisch sie selbst zu sein und ihre Träume zu verfolgen", lobt der Bambi die Künstlerin. Die Verleihung findet am 7. November statt.

Bereits 2019 durfte Shirin das erste Mal einen Bambi mit nach Hause nehmen. Schon damals schaffte sie es als Newcomerin, die Herzen der Fans mit Ohrwürmern zu erobern. "2019 nahm sie ihren ersten Bambi in der Kategorie 'Shooting Star' für ihren Durchbruch als Social-Media-Sensation und ihr Nummer-eins-Debütalbum entgegen", erinnert die Seite sich an die Anfänge der Rapperin. Mittlerweile könne der 29-Jährigen ihr Status dank "sieben Nummer-eins-Hits, ausverkauften Touren und über eine Milliarde Musik-Streams" nicht genommen werden. Und tatsächlich gelang Shirin mit ihrer aktuellen Single "Bauch, Beine, Po" ein viraler Hit, der wochenlang das Internet dominierte.

Für die gebürtige Hamburgerin ist der Erfolg kein Grund, die Füße hochzulegen: Nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums "SD3" will sie zum ersten Mal eine Weihnachtsplatte produzieren. "Ich will nach 'SD3' so gern ein Weihnachtsalbum aufnehmen – ein richtig klassisches, aber in hot", teaserte sie ihren Fans im Netz an. Wie das aussehen soll und wie weit die Produktion ist, verriet sie bisher noch nicht. Es scheint aber fast, als würde sie damit musikalisch einen etwas neuen Weg einschlagen – mit Sicherheit dürfen ihre Fans sich aber auf den gewohnten Glamour freuen. Derzeit liege Shirins Fokus aber erst noch auf ihrer neuen Platte "SD3".

Getty Images Shirin David während der Bambi Awards 2019

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

