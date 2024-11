Glamour und Emotionen: Das war die Bambi-Verleihung 2024

Der Bambi war in diesem Jahr wieder ein Hingucker. Neben den Red-Carpet-Looks von Model Rebecca Mir (32) und Co. standen vor allem die Preisträger der Veranstaltung im Vordergrund. Toni Kroos (34) durfte sich über die Auszeichnung in der Kategorie "Sport" freuen. Die Laudatio auf den Weltmeister hielt Sänger Robbie Williams (50). Auch Shirin David (29) nahm ein goldenes Reh mit nach Hause. Auf der Bühne bedankte sie sich bei ihrer Mutter mit den Worten: "Du hast jeden Traum möglich gemacht."

