Bambi-Verleihung: Diese Damen trugen die schönsten Outfits

Gestern Abend liefen zahlreiche Promis bei der 73. Bambi-Verleihung über den roten Teppich. Dieses Jahr erhielt die Preisverleihung internationale Unterstützung von einem echten Victoria's Secret-Engel: Das dänische Topmodel Josephine Skriver (31) war für die Verleihung nach München gereist und legte in einem klassischen schwarzen Kleid mit einem hohen Beinschlitz einen eleganten Auftritt hin. Auf Instagram kommentierte ein begeisterter User unter ein Video von Josephine schlicht: "Wow".

Auch Rebecca Mir (32) entzückte die Fans mit einem umwerfenden Look: Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin schlüpfte in ein hellblaues, rückenfreies Kleid, das sie mit eleganten Handschuhen in der gleichen Farbe kombinierte. Ihre dunklen Haare trug sie zu einem Dutt zurückgekämmt. Die Bambi-Verleihung besuchte sie gemeinsam mit ihrem Mann Massimo.

Die Moderatorin Nazan Eckes (48) glänzte in einer eleganten weißen Robe, die weit ausgeschnitten war. Den Look rundete die ehemalige Das Supertalent-Jurorin mit einem grün-silbernen Collier und dazu passenden Ohrringen ab. "Du siehst Hammer aus", oder "Sehr hübsches Kleid", kommentieren zwei Instagram-User Nazans Look.

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató, November 2024

Getty Images Nazan Eckes, November 2024

