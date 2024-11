Brooke Eden und Hilary Hoover heißen erstes Baby willkommen

Das sind doch mal wunderbare Neuigkeiten: Brooke Eden (35) und Hilary Hoover sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das gibt Brooke nun in einem Beitrag auf der Plattform Instagram bekannt. Der Sprössling – ein Junge, der auf den Namen Brooklyn hört – ist bereits am 2. November auf die Welt gekommen. Die frischgebackene Mutter schreibt rührend über ihre kleine Familie: "Am Morgen des 2. November hat die Liebe meines Lebens die Liebe unseres Lebens geboren. Willkommen auf der Welt, Beckham Gene Eden Hoover!"

Die professionellen Schnappschüsse zeigen die beiden Frauen und ihren Sohn ganz intim. Der kleine Zwerg hat die Augen noch geschlossen und ist in eine Decke eingewickelt. Dazu trägt er eine Mütze, auf der sein Name steht. Die Fans des Paares sind ganz aus dem Häuschen! In den Kommentaren heißen sie den Familienzuwachs willkommen. "Herzlichen Glückwunsch! Er ist ein echt süßer Knirps. Ich freue mich für euch Mädels!" und "Solche tollen Nachrichten habe ich heute gebraucht! Er ist einfach perfekt."

Brooke und Hilary sind seit über acht Jahren zusammen. Im Oktober 2022 haben die Countrysängerin und ihre Partnerin sich dazu entschieden, den nächsten Schritt zu gehen. Sie traten vor den Altar und gaben sich das Jawort! Obwohl die beiden heutzutage eine Bilderbuchliebe leben, startete ihre Beziehung etwas holprig. Denn Brooke outete sich erst vor etwa fünf Jahren als homosexuell – deswegen waren die Musikerin und die Radiomoderatorin erst im Geheimen zusammen.

