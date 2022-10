Brooke Eden und ihre Freundin Hilary Hoover haben geheiratet

Sie haben Ja gesagt! Seit über sechs Jahren gehen die Countrysängerin Brooke Eden (33) und die Radiomoderatorin Hilary Hoover nun schon gemeinsam durchs Leben – zunächst jedoch ganz im Stillen. Erst vor etwa drei Jahren outete sich die Musikerin als homosexuell. Jetzt will sie es jedoch die ganze Welt wissen lassen und ihr Glück mit ihrer Freundin auch offiziell besiegeln. Im Mai 2021 verkündete die Blondine deshalb ihre Verlobung. Nun haben Brooke und Hilary auch endlich geheiratet!

Die Turteltauben haben sich sogar gleich zweimal getraut! Damit sich ihre Familien, die weit auseinanderleben, besser kennenlernen, war es am 27. August zum ersten Mal so weit. In einer kleinen Kirche in Nashville gaben sich Brooke und Hilary im engsten Kreise das Jawort. Nun, zwei Monate später, gab es sogar noch eine zweite Feier. Diese fiel weitaus größer aus: Am 27. Oktober feierte das Paar seine zweite Hochzeit mit 140 Familienangehörigen und Freunden in Mexiko. Dabei scheint sich jeder gut verstanden zu haben. "Es war unglaublich zu sehen, wie sich unsere Familien ineinander verliebten", schwärmten die frisch Vermählten gegenüber People.

Die Hochzeit in Mexiko war für die beiden sogar auch noch wie Urlaub – ebenso wie für ihre Gäste. "Wir konnten unsere Hochzeit feiern und dann am nächsten Morgen aufwachen und den Tag in der Sonne mit all unseren Lieblingsmenschen verbringen", erzählten Brooke und Hilary und betonten, wie glücklich sie mit ihrer Heirat seien.

Instagram / brookeedenmusic Hilary Hoover und Brooke Eden im September 2022

Instagram / brookeedenmusic Brooke Eden und Hilary Hoover im September 2022

Instagram / brookeedenmusic Brooke Eden und ihre Frau Hilary Hoover

