Ozempic abgesetzt: Claudia Oshry erwartet ihr erstes Kind

Es sind wunderbare Nachrichten: Claudia Oshry (30) ist schwanger mit ihrem ersten Kind! Die Influencerin verkündete am Montag auf Instagram die freudige Botschaft. "Ich bekomme sein Baby", freute sich die werdende Mama und spielt in ihren Worten auf ihren Ehemann Ben Soffer an. In einem Video schneidet Claudia niedliche Videosequenzen aneinander, die sie unter anderem beim Frauenarzt zeigen oder mit dem positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Das Baby soll bereits im Frühjahr 2025 das Licht der Welt erblicken. Bevor Claudia schwanger wurde, hatte sie mithilfe des Wundermittels Ozempic stolze 32 Kilogramm Körpergewicht verloren. Das Medikament setzte sie im November vergangenen Jahres ab.

In ihrem Podcast "The Toast" schwärmte die 30-Jährige bereits von ihrem Mama-Glück: "Es ist so verrückt, wenn man etwas so sehr sein möchte, monatelang darüber weint und dann dieses Etwas wird, und ich weiß wirklich nicht, wie ich reagieren soll." Ihren Sinn für Humor stellte sie auch gleich unter Beweis und scherzte: "Ich werde wieder so viel wiegen wie zu Beginn von Ozempic."

Claudia und Ben gehen schon seit geraumer Zeit gemeinsam durchs Leben. Im September 2017 gab sich das Paar im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort in New York. Für die Podcasterin ist es zwar das erste Kind, aber nicht der erste Familienzuwachs – denn Claudia ist bereits zweifache Tante! Das Baby mit ihrem Ehemann dürfte das Liebesglück der beiden dann aber vollends krönen.

Getty Images Claudia Oshry im August 2017

Getty Images Claudia Oshry, Komikerin

