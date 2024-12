Influencerin Claudia Oshry verrät das Geschlecht ihres Babys

Gerade erst plauderte Claudia Oshry (30) im Netz aus, dass sie und ihr Mann Ben Soffer ein Kind erwarten. Nun teilt die Podcasterin ihren Fans schon das Geschlecht ihres Nachwuchses mit. Allerdings macht es die US-Amerikanerin besonders spannend und lockt ihre Follower für die Verkündung zu dem Patreon-Account ihres Podcasts "The Toast". Auf der Plattform verrät die Influencerin mit einem farbigen Kuchen nun ganz offiziell: Es wird ein Junge!

Offenbar gab es manche User, die die schönen Neuigkeiten der Social-Media-Bekanntheit schon vor der Verkündung ausplaudern wollten. Auf TikTok lud die Brünette einen Clip hoch, in dem sie sich ziemlich genervt zeigte. "Ich, wie ich jede B*tch blockiere, die versucht, die Verkündung des Babygeschlechts zu versauen", hieß es in dem Video. Dafür, dass sich Claudia gegen die Hater verteidigte, bekam sie viel Zuspruch in den Kommentaren.

Ende November ließen Claudia und ihr Mann, der ebenfalls Podcaster ist, ihre Fans von ihrem Babyglück wissen. Damals postete die New Yorkerin ein Video auf Instagram, das zeigte, wie sie den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt. Freudestrahlend umarmte sie darin ihren Ben, der sein Glück kaum fassen konnte. "Ich bekomme sein Baby!", betitelte Claudia die Ankündigung. Bereits im Frühjahr des nächsten Jahres soll es dann so weit sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Claudia Oshry im August 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / girlwithnojob Claudia Oshry mit Ultrschallbild

Anzeige Anzeige

Anzeige