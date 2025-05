Claudia Oshry und ihr Partner Ben begrüßen Sohn auf der Welt

Claudia Oshry (30) und ihr Ehemann Ben Soffer sind zum ersten Mal Eltern geworden. Am Samstag verkündet das Paar die Geburt ihres Sohnes in einem gemeinsamen Instagram-Post. Das Bild zeigt die glücklichen Eltern im Krankenhaus mit ihrem Neugeborenen, während die Influencerin liebevoll kommentiert: "Dinge, die ich gemacht habe? Das." Prominente Gratulanten wie Stassi Schroeder und Taylor Lautner (33) lassen es sich nicht nehmen, dem Paar ihre Glückwünsche zu übermitteln.

Die Schwangerschaft hatte Claudia über die sozialen Medien bekanntgegeben. Bereits im November teilte sie mit ihren Fans ein bewegendes Video, in dem sie zuerst einen positiven Schwangerschaftstest und später ein Ultraschallbild in die Kamera hielt. Zu dem Clip, der von Taylor Swifts (35) Song "Never Grow Up" begleitet wurde, schrieb sie: "Ich bekomme ein Baby". Auch ihr Hund Romeo schien damals die große Neuigkeit zu spüren, denn Claudia zeigte auf Social Media einen von ihm angefressenen Schwangerschaftstest – offenbar ein Zeichen von Vorfreude.

Claudia und Ben sind seit 2017 verheiratet. Die Geburt ihres Sohnes dürfte das Liebesglück nun perfekt machen. Vor der Geburt hatten sie sogar das Geschlecht des Babys in einer besonderen Form verkündet. Sie lockten ihre Fans zu dem Patreon-Account ihres Podcasts "The Toast" und enthüllten, dass sie einen Jungen erwarten. Die kreative Inszenierung spiegelte die Persönlichkeit der beiden wider, die regelmäßig ihre Fans mit originellen Ideen überraschen.

Instagram / girlwithnojob Claudia Oshry mit Ultrschallbild

Instagram / girlwithnojob Claudia Oshry, Podcasterin

