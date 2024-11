Sundance Head teilt erstes Statement zur Schussverletzung

Nach seinem dramatischen Unfall am vergangenen Freitag meldet sich Sundance Head, der Gewinner der 11. Staffel von "The Voice US", erstmals persönlich bei seinen Fans. Nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus wurde der Country-Sänger entlassen und erholt sich seitdem zu Hause von seiner Schussverletzung. In einem Facebook-Video mit dem Titel "Statement – Teil 1" teilt er seine Erinnerungen an den Vorfall. "Ich war sicher, dass ich sterben würde. Das war das Schlimmste, was mir je passiert ist, aber ich wollte euch auf diesem Weg sagen, dass ich am Leben bin", beginnt er seine Nachricht, die er vor einem geschmückten Weihnachtsbaum sitzend aufnimmt. Der Musiker gibt einen Einblick in seinen Zustand und erklärt den Unfall: "Ich habe starke Schmerzen. [...] Der Bauchschuss war ein Versehen, ich war ganz alleine unterwegs."

Emotional dankt er dem Krankenhauspersonal und vor allem auch dem Ersthelfer, der die Einsatzkräfte alarmiert hat: "Ohne dich, Mann, hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Ich lag dort und wäre fast verblutet, hatte niemanden, der mir half. Etwa dutzende Autos fuhren vorbei, sahen mich und stellten Augenkontakt her. Aber niemand hielt an." Dass der Autofahrer schließlich angehalten habe, rettete Jason, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, wohl das Leben. "Ich möchte dir ehrlich sagen, dass ich dich liebe und so dankbar bin, dass du in diesem Moment für mich da warst", betont der 46-Jährige. Seinem Schutzengel fühle er sich heute sehr verbunden: "Ich freue mich darauf, dich in Zukunft in meinem Leben zu haben." Abschließend informiert er seine Community, in den kommenden Tagen "den Rest der Geschichte" zu teilen und im Detail zu erzählen, wie sich der schreckliche Unfall ereignet hat.

Wenige Tage zuvor meldete sich bereits seine Frau Misty bei den Fans der Casting-Show-Bekanntheit und erklärte grob, wie sich der Unfall zugetragen haben soll. Demnach habe der Texaner auf seiner weitläufigen Farm jagen wollen, habe aber keine geeignete Waffe dabei gehabt. Als er stattdessen eine Pistole aus seinem Jeep geholt habe, löste sich ein Schuss. Da er ohne Handy unterwegs war, sei er die lange Auffahrt heruntergelaufen und habe dort versucht, ein fahrendes Auto anzuhalten, um Hilfe zu bekommen.

Getty Images Sundance Head, Sänger

Getty Images Misty Head und Sundance Head

