"The Voice"-Star Sundance Head schießt sich selbst in Bauch

Ein dramatischer Unfall erschütterte den Gewinner der 11. Staffel von The Voice US, Jason "Sundance" Head, am vergangenen Freitag: Der Country-Sänger schoss sich versehentlich selbst in den Bauch, während er alleine auf seiner Ranch in Texas jagen gehen wollte. Gegen 16:30 Uhr Ortszeit wurde er von einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Dort konnte seine Frau Misty endlich aufatmen: "Ich habe ihn gesehen und seine süße Stimme gehört", teilte sie über seinen Facebook-Account mit. Trotz der schlimmen Umstände sei ihr Mann "guter Dinge". Glücklicherweise verursachte der Schuss keine Verletzungen der inneren Organe, wie Misty erleichtert erklärte.

In einem weiteren Update erläuterte Misty, wie es zu dem Unfall kam: Sundance hatte keine Jagdwaffe bei sich, sondern wollte aus seinem Jeep eine Pistole holen. Dabei löste sich ein Schuss, als die Waffe unglücklich gegen das Fahrzeug prallte. Da er kein Handy bei sich hatte, rannte der Country-Sänger die lange Auffahrt hinunter, um ein vorbeifahrendes Auto anzuhalten – erst nach zehn Versuchen kam ihm jemand zu Hilfe und wählte den Notruf. Die Kugel drang knapp über seinem Bauchnabel ein, blieb in der Bauchwand stecken und verfehlte alle lebenswichtigen Organe. "Er ist unglaublich glücklich und dankbar, am Leben zu sein", teilte Misty abschließend mit.

Misty hatte sich direkt am Abend des Unfalls bereits mit einer kurzen Erklärung an die Öffentlichkeit gewandt. "Wir sind dankbar für die Gebete und werden alle bald mit weiteren Informationen auf dem Laufenden halten", äußerte sie. Sundance Head, der 2016 mit seinem Sieg bei The Voice in den USA für Furore sorgte, beeindruckte damals nicht nur mit seiner Stimme, sondern auch mit seiner Bodenständigkeit. Sein Erfolg bedeutete nicht nur einen persönlichen Triumph, sondern auch einen Meilenstein für Coach Blake Shelton, der mit diesem Sieg zum fünften Mal den Titel für sein Team holte – ein Rekord in der Geschichte der Show. "Es war mir immer wichtig, die Menschen zu Hause zu erreichen. Ich hoffe, meine Musik schenkt euch Freude", betonte Sundance damals gegenüber People.

Getty Images Misty Head und Sundance Head

Getty Images Sänger Sundance Head

