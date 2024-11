"The Voice"-Star Sundance erholt sich nach Schussverletzung

Nach einem erschreckenden Unfall kann Sundance Head nun endlich aufatmen: Er ist auf dem Weg der Besserung. Der Country-Sänger schoss sich versehentlich selbst mit einer Jagdwaffe in den Bauch. Wie seine Frau Misty jetzt auf Facebook teilt, wurde ihr Mann sogar schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Allerdings war der Weg nach Hause für den "The Voice"-Star nicht einfach: Über die dreistündige Fahrt ließen langsam seine Schmerzmittel nach und er blutete stark durch seine Verbände hindurch. "Ich konnte den Verband wechseln, reinigen und neu verpacken, obwohl er kein einfacher Patient ist, und gab ihm etwas Ibuprofen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich geschlafen habe, weil ich mir Sorgen um ihn gemacht habe", erzählt Misty in ihrem Beitrag weiter.

Die Frau des Musikers gibt außerdem preis, dass Sundance unglaublich viel Glück hatte. Wenn die Kugel nur etwas höher oder tiefer eingedrungen wäre, wäre das Ergebnis ein ganz anderes gewesen. Glück spielte in dem Event sowieso eine sehr große Rolle. Denn nachdem der Schuss gefallen war, konnte Sundance selbst keine Hilfe rufen – laut einem früheren Post seiner Frau waren seine Taschen "voller Blut" und er hatte sein Handy nicht dabei. Deswegen rannte er die Straße hinunter, um ein Auto anzuhalten. Ein "guter Samariter" hat angehalten und den Notruf gewählt. Daraufhin konnte Sundance mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden.

Sundance war Teil der elften Staffel von der amerikanischen Version von "The Voice" und ging sogar als Sieger hervor. Damals überzeugte er nicht nur mit seiner Stimme, sondern auch mit seiner Bodenständigkeit und seinem großen Herz. Als er den Siegerpokal damals in den Händen hielt, rief er laut: "Misty Head, sie ist der wahre Champion!" Seitdem veröffentlichte der Musiker vier Alben und landete im vergangenen Jahr mit seiner Single "Bars and Churches" sogar auf Platz eins der Charts in Texas. Doch berühmt zu sein, ist keine Priorität für Sundance. Gegenüber People meinte er nach seinem Gewinn: "Ich möchte meinen Zuhörern einfach nur Freude bringen, wenn sie meine Musik hören."

Getty Images Sundance Head mit seiner Frau Misty, April 2017

Getty Images Sundance Head im November 2017

