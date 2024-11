Trauer um NBA-Legende: Bob Love stirbt mit 81 an Krebs

Der Basketball-Star Robert Earl Love, besser bekannt als Bob Love, ist tot. Sein ehemaliges Team, die Chicago Bulls, gab unter anderem auf der offiziellen Website der NBA bekannt, dass der 81-Jährige am Montag tragischerweise seinen Kampf gegen den Krebs verloren hat. "Bob ist einer der ganz Großen der Bulls", erklärte Jerry Reinsdorf, Vorsitzender der Chicago Bulls. Während seiner neun Spielsaisons, die er bei den Bulls verbrachte, soll Bob zu einem Eckpfeiler des Teams geworden sein, dessen hartnäckige Verteidigung bis heute hohe Maßstäbe für Wettbewerb und Zähigkeit setzt.

Jerry Reinsdorf fand große Worte für den ehemaligen Spieler: "Zähigkeit war nicht nur ein Markenzeichen von Bobs Spiel auf dem Platz, sondern zeigte sich auch in seiner Widerstandsfähigkeit während seiner gesamten Basketballkarriere." Der US-Amerikaner war von 1968 bis 1976 Teil der Bulls. In seinen neun Jahren mit dem Team erzielte der 2,03 m große Spieler durchschnittlich 21,3 Punkte pro Spiel und 6,8 Rebounds pro Spiel. Seine Karriere beendete der dreimalige NBA-All-Star im Jahr 1977.

Der 81-Jährige wuchs im Norden Louisianas auf und war eines von 14 Kindern. Er erhielt den Spitznamen "Butterbean", weil er gerne Limabohnen aß. Während seiner Zeit an der Southern University in Baton Rouge galt er bereits als Star, bevor er 1965 in der vierten Runde des NBA-Drafts von den Cincinnati Royals ausgewählt wurde. Dort spielte er mehrere Jahre, bis er bei dem Draft im Jahr 1968 von den Milwaukee Bucks ausgewählt wurde, die ihn noch im selben Jahr an das Team aus Chicago verkauften.

Getty Images NBA-Star Bob Love

Getty Images NBA-Star Bob Love bei einem Chicago-Bulls-Spiel

