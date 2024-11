Sarah Catherine Hook geehrt durch "Eiskalte Engel"-Serie

Die Schauspieler Sarah Catherine Hook und Zac Burgess haben über ihre Rollen als intrigante Stiefgeschwister in der neuen Amazon-Prime-Video-Serie "Cruel Intentions" gesprochen. In der Neuauflage des Kultfilms von 1999 spielen sie Caroline Merteuil und Lucien Belmont, die an der fiktiven Elite-Universität Manchester in Washington, D.C. die sozialen Hierarchien zu ihren Gunsten manipulieren. Sarah erklärte gegenüber dem People Magazine, es sei "eine Ehre", diese Geschichte auf eine neue Art und Weise zu erzählen.

Im Interview mit People betonten die Schauspieler, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den Showrunnern Sara Goodman und Phoebe Fisher sowie mit Regisseur Adam Arkin (68) war. "Sie wollten keine bloße Kopie des Originals, sondern etwas Neues schaffen", erklärte Sarah, "das hat uns den Druck genommen und uns erlaubt, kreativ zu sein." Zac stimmte zu und ergänzte: "Ich bin persönlich ganz anders als Lucien, deshalb war es spannend, diese Rolle zu erkunden." Die Serie "Cruel Intentions", die aus acht Episoden besteht, enthält einige Anspielungen auf den Originalfilm, einschließlich der ikonischen Kuss-Szene.

Für Sarah, die demnächst auch in der dritten Staffel von "The White Lotus" zu sehen sein wird, war die Arbeit an "Cruel Intentions" ein besonderes Erlebnis. "Es ist aufregend, in einer Welt zu spielen, die nicht Teil unserer Realität ist", erklärte sie, "die Beziehung zwischen Caroline und Lucien ist auf eine verrückte Art faszinierend." Für die Schauspielerin, die große Bewunderung für den Originalfilm hegt, sei es ein persönliches Highlight, Teil dieser neuen Adaption zu sein.

Getty Images Savannah Lee Smith, Sarah Catherine Hook und Zac Burgess, 2024

Getty Images Savannah Lee Smith, Zac Burgess und Sarah Catherine Hook beim CAD Savannah Film Festival

