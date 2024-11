90er-Kultfilm "Eiskalte Engel" kommt als Serie zurück

Der Streaming-Riese Amazon erobert die Herzen nostalgischer Filmfans: Der kultige 90er-Jahre-Thriller "Eiskalte Engel" wird als Serie neu aufgelegt. Die Premiere der Serie ist für den 21. November 2024 auf Amazon Prime Video angekündigt. Die neue Serie mit dem Titel "Cruel Intentions" wird von Sarah Catherine Hook und Zac Burgess getragen, die in die Rollen der skrupellosen Stiefgeschwister Caroline Merteuil und Lucien Belmont schlüpfen. An einem Elite-College in Washington D.C. müssen die beiden alles daransetzen, ihren Einfluss und ihr Ansehen nach einem tragischen Vorfall zu retten. Um dies zu erreichen, nehmen sie Annie Grover, die Tochter des US-Vize-Präsidenten, ins Visier.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1999 und hat eine lange Vorbereitungsphase hinter sich. Bereits 2021 war das Projekt in der Entwicklung bei Amazon, bei der Phoebe Fisher die Hauptverantwortung für das Drehbuch übernahm. Die Dreharbeiten starteten im Frühling 2023 im kanadischen Toronto. Interessanterweise war dies nicht die erste geplante Serie, die auf "Cruel Intentions" basiert. Schon 2016 versuchte der US-Sender NBC, die Franchise mit einer Pilotfolge zu erweitern, die sich auf die Nachkommen der ursprünglichen Filmcharaktere konzentrieren sollte. Dieses Projekt wurde jedoch nach dem Piloten wieder eingestellt.

Der Film "Eiskalte Engel", der auf dem Roman "Gefährliche Liebschaften" von Choderlos de Laclos basiert, erschien unter dem Originaltitel "Cruel Intentions". In den Hauptrollen spielten sich Sarah Michelle Gellar (47) und Ryan Phillippe (50) neben Reese Witherspoon (48) und Selma Blair (52) in die Herzen des Publikums. Sarah erhielt für ihre Verkörperung der Kathryn Merteuil einen MTV Movie Award sowie gemeinsam mit Selma einen Award für den schönsten Filmkuss. Die frische Adaption soll das intrigante Flair und die unverwechselbare Spannung neu aufleben lassen, während sie gleichzeitig eine völlig neue Generation von Zuschauern ansprechen könnte.

Savannah Lee Smith, Zac Burgess und Sarah Catherine Hook beim CAD Savannah Film Festival

Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon, Selma Blair und Ryan Phillippe für "Eiskalte Engel"

