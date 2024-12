Schauspieler Niels Arestrup ist mit 75 Jahren verstorben

Die besinnliche Stimmung des ersten Advents wird in der Filmwelt von einer traurigen Nachricht überschattet: Der dänisch-französische Schauspieler Niels Arestrup ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau Isabel Le Nouvel gegenüber der französischen Zeitung Le Parisien. Der preisgekrönte Darsteller verstarb nach langer Krankheit im Zuhause der Familie in einem Vorort von Paris. Unter welcher Erkrankung Niels litt, ist nicht bekannt.

Im Laufe seiner Karriere spielte Niels in zahlreichen großen Rollen. Berühmtheit erlangte er unter anderem durch seine Leistungen in "Der schwarze Baron" und "The French Minister". 2009 spielte er in "Ein Prophet". Das Werk von Jacques Audiard wurde nicht nur von dem dänischen Musik- und Filmmagazin Soundvenue zum besten Gefängnisfilm aller Zeiten gewählt, sondern auch für einen Oscar in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film nominiert. Für Niels blieben das aber nicht die einzigen Auszeichnungen. Unter anderem gewann er drei César Awards, einen Globes de Cristal Award und einen Molière Award.

Der Filmstar wurde 1949 als Sohn einer französischen Mutter und eines dänischen Vaters in Montreuil, Frankreich, geboren. Die Anfänge in der Schauspielerei hatte er im Theater. Später stand er nicht nur vor der Kamera, sondern machte sich auch als Regisseur und Drehbuchautor einen Namen. Nach zehn Jahren Beziehung heiratete er 2012 Isabel, die ihn zum Vater von Zwillingen machte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Niels Arestrup im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Niels Arestrup im Februar 2022 in Paris

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige