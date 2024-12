Gericht enthüllt Details zu Slowthais Vergewaltigungsfall

Tyron Frampton alias Slowthai (29) sieht sich derzeit mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Der Rapper und sein Kumpel Alex Blake-Walker werden beschuldigt, zwei Frauen nach einem Konzert in Oxford vergewaltigt zu haben. Laut The Standard gibt es nun neue Einzelheiten zu dem Fall. Wie der Freund und Stylist des Ehemanns von Anne-Marie Nicholson (33) vor Gericht schildert, habe er gehört, wie sich einer der Partygäste über das äußerte, was angeblich oben geschah. "Ein Mädchen hatte gesagt: 'Sie ist eine Schlampe' und ein anderes Mädchen sagte: 'Hier findet eine Orgie statt'", erzählt Navinder Nangla.

Er habe den Bemerkungen keine große Bedeutung beigemessen – es habe aber viel Geschrei und Gebrüll gegeben. "Sie sagte, dass dieses Mädchen nicht hier sein sollte", führt Navinder weiter aus. Jedoch wisse er nicht, auf wen sich die Äußerungen bezogen hatten und in welchem Raum des Hauses die "Orgie" stattgefunden haben soll. Wie The Mirror bereits berichtete, soll sich der Vorfall auf dem Dach eines Hauses ereignet haben, in dem ein Freund des "Ladies"-Interpreten ein Apartment bewohnt.

Laut dem britischen Blatt hat der 29-Jährige eines der angeblichen Opfer vor dem Konzert in einem Restaurant getroffen und sie auf die Liste für eine VIP-Afterparty gesetzt. Auf dieser sollen er und sein Kumpel die zwei Frauen dann isoliert und trotz fehlender Zustimmung sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen haben. Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, haben sich Slowthai und Alex währenddessen gegenseitig ermutigt und abgestimmt. Die beiden Männer stritten bisher jedoch jegliche Anschuldigungen ab und die Verteidigung behauptete, alle Handlungen seien einvernehmlich gewesen.

Getty Images Slowthai im April 2021

Getty Images Rapper Slowthai im Juli 2019

