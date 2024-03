Heimliche Schwangerschaft: Hat Anne-Marie ein Baby bekommen?

Anne-Marie Nicholson (32) versteckte in den vergangenen Monaten wohl ein großes Geheimnis vor ihren Fans – die Sängerin war angeblich schwanger! Von der süßen Neuigkeit verriet sie kein Wort und zog sich in den letzten Wochen zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Gemeinsam mit ihrem Partner Slowthai (29) soll sie nun in einer heimlichen Aktion ihr erstes Kind zur Welt gebracht haben. "Anne-Marie und Slowthai haben eine kleine Tochter bekommen, die sie Seven getauft haben", will nun ein Insider laut The Sun wissen und fügt hinzu: "Sie wurde im letzten Monat geboren und beide sind überglücklich."

Über den besonderen Namen der Kleinen weiß die Quelle: "Es ist Anne-Maries Glückszahl und sie hat sich sogar die 0707 tätowieren lassen, weil sie sie als ihre Engelszahl ansieht." Auch Anne-Marie selbst erklärte bereits, wie viel die Zahl ihr bedeutet. "Wenn du doppelte Zahlen siehst, sollen deine Engel bei dir sein, und die Sieben ist meine Lieblingszahl", meinte die Jurorin bei der britischen Variante von The Voice im Interview mit The Sun. Bislang äußerte sie sich nicht persönlich zu ihrem angeblichen Familienglück.

Das Paar hatte wohl keine Zeit zu verlieren. Vor rund einem Jahr machten die Musikerin und der Rapper ihre Liebe öffentlich, unmittelbar darauf soll die Verlobung gefolgt sein – Anne-Marie wurde mit einem dicken Klunker an der Hand gesichtet. Im Sommer sollen die beiden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in Las Vegas durchgebrannt sein, wie The Sun berichtete.

Getty Images Anne-Marie, Musikerin

TikTok / annemarie Anne-Marie Nicholson (r.) und ihr Freund

