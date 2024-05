Kurz nach Geburt: Anne-Marie lässig mit Slowthai unterwegs

Erst vor wenigen Monaten durften Anne-Marie (33) und ihr Partner Slowthai (29) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Nun gönnte sich das Paar eine kleine Auszeit bei einem Ausflug in East London – und zwar in lässigen Outfits: Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, machte die Sängerin in einem grauen Oversized-Shirt, einer dunklen Jogginghose und geflochtenen Space Buns eine legere Figur. Ihr Partner hingegen wählte ein schwarzes Shirt mit Panda-Print und dunkle Shorts.

Ihre Beziehung halten die beiden Musiker größtenteils aus der Öffentlichkeit. Auch die Geburt ihrer Tochter behielten Anne-Marie und Slowthai lange Zeit für sich. "Anne-Marie und Slowthai haben eine kleine Tochter bekommen, die sie Seven getauft haben. Sie wurde im vergangenen Monat geboren und beide sind überglücklich", verriet ein Insider Mitte März im Interview mit The Sun. Rund einen Monat später bestätigte die "Ciao Adios"-Interpretin dann auf Instagram die Geburt ihres Nachwuchses. "2024 ist schon jetzt mein Lieblingsjahr. Wir haben ein neues Mitglied in unserer Bande!", schrieb sie unter einem Bild mit ihrem kleinen Schatz.

Seitdem teilt die 29-Jährige nur selten Einblicke in ihr Leben als Neu-Mama. Vor wenigen Wochen machte Anne-Marie auf der Social-Media-Plattform jedoch eine Ausnahme: "Leben als Mama", schrieb sie unter einigen Schnappschüssen, die unter anderem die kleinen Füße ihres Babys zeigen. "Das Leben als Mutter steht dir so gut" oder "Ich liebe dich so sehr, Girl! Was eine tolle Mama du bist!", schwärmten daraufhin einige Fans in den Kommentaren.

Instagram / annemarie Anne-Marie und Slowthai im April 2024

Instagram / annemarie Anne-Marie Nicholson, Sängerin

