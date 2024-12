Die Stream Awards 2024 begeisterten ein Millionen-Publikum

Es war das Event des Jahres für die deutsche Streamer-Szene. Anfang Dezember versammelten sich die größten Twitch-Stars, um zusammen die Stream Awards zu feiern. Verfolgen konnten Fans das Event größtenteils auf Twitch, aber auch Instagram und YouTube, denn die Verleihung wurde nicht nur auf mehreren Kanälen übertragen – viele nicht anwesende Streamer begleiteten sie live auf ihren Kanälen. Und die Zahlen sprechen Bände: Laut dem Presseportal sammelten die Awards insgesamt über drei Millionen Unique Live-Views, also einzelne Zuschauer insgesamt. Vor Ort waren rund 210 Gäste anwesend. Damit sind die Stream Awards offiziell das reichweitenstärkste Community-Event des Jahres – passend zum Motto "Von der Community, für die Community".

Zu den Preisträgern gehörten in diesem Jahr unter anderem Streamer wie HandOfBlood (32), Papaplatte (27), Filow und EliasN97 (27). Das sah im vergangenen Jahr noch ein wenig anders aus. Denn nachdem Kevin Teller alias Papaplatte einen Großteil der insgesamt 24 Kategorien für sich entscheiden konnte und ganze zehn Trophäen eingesackt hatte, wurde das Event scherzhaft als "Papaplatte-Awards" bezeichnet. Das stieß aber nicht nur auf Begeisterung, denn verantwortlich für die Auszeichnung von Papaplatte war dessen riesige Community – und diese entschied vergangenes Jahr mit Votes, wer gewinnt. Um kleineren Streamern ebenfalls eine realistische Chance zu geben, nahmen die Verantwortlichen eine Regeländerung vor: 2024 wählte zwar auch die Community, doch hinzukamen die Stimmen von ausgewählten Jurys aus Streamern und Mods.

Ins Leben gerufen wurden die Stream Awards ursprünglich von Antonia Staab, besser bekannt als Reved (24). Doch der Twitch-Star konnte die Moderation in diesem Jahr nicht übernehmen. Nur wenige Tage zuvor wandte Toni sich nämlich bei YouTube an ihre Fans und erklärte, ihre Social-Media-Kanäle pausieren zu wollen, um sich auf ihre physische und mentale Gesundheit zu konzentrieren. An ihrer Stelle stand Rezo (32) auf der Bühne. Unterstützung bekam dieser von Streamer NoWay4U, der auch schon in den vergangenen Jahren mit Reved durch die Veranstaltung führte.

Papaplatte im November 2024

Reved, deutsche Streamerin

