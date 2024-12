Das sind die großen Sieger der deutschen Stream Awards 2024

Vergangenen Freitag wurde der wohl wichtigste Preis in der deutschen Streamingszene verliehen. Die Gastgeber Rezo und NoWay4u empfingen das Who's Who der Twitch-Stars. Ausgezeichnet wurden die lustigsten und emotionalsten Momente sowie einzelne Streamer für ihren Einsatz im Jahr. Abräumer des Abends war wohl Maximilian Knabe, besser bekannt als HandOfBlood. Er konnte die Kategorien "Bester Lost Moment", "Bestes Stream Crossover" mit DJ Ötzi (53) sowie "Bestes eintägiges Event" für seine "Influencer Darts WM" für sich entscheiden. Darüber hinaus durfte Hänno, wie HandOfBlood auch genannt wird, den Preis für den "Besten E-Sports-Moment" für den Sieg seiner Eintracht Spandau bei der "League of Legends"-Europameisterschaft mitnehmen. Ganz vorne mit dabei war, genau wie schon vergangenes Jahr, Kevin Teller aka Papaplatte (27). Er erhielt nicht nur den Preis für den größten Zuwachs an Followern, sondern auch eine der begehrtesten Trophäen für das beste Duo zusammen mit Kumpel BastiGHG.

Einige Überraschungen hatte die Verleihung aber auch zu bieten. Besonders die Auszeichnung in der Kategorie "Bester musikalischer Act" sorgte für Jubel in der Halle. Die Auswahl fiel zwischen dem Streamer Filow mit seinem Live-Auftritt mit dem EM-Ohrwurm "Rasenschach" und dem Trio PrimaLaVera, Balui und Feli, die in einem Stream eine atemberaubende Performance von "Totale Finsternis" hingelegt haben. Der Sieg ging am Ende aber tatsächlich an Filow und seinen Rap. Der konnte sein Glück kaum fassen und meinte in seiner Dankesrede: "Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. [...] Ich habe den Clip von Balui sehr enjoyed. Krasse Stimme. Ihr habt wahrscheinlich musikalisch mehr drauf als ich. Ich habe einfach Glück gehabt." Eine der wohl wichtigsten Auszeichnungen als bester Newcomer ging zudem an Streamer Zarbex, der sich mit seinem trockenen Humor in diesem Jahr gegen seine Konkurrenz durchsetzen konnte.

Die Stream Awards wurden ursprünglich von Twitch-Star Reved (24) ins Leben gerufen. Diese konnte in diesem Jahr allerdings nicht als Gastgeberin auf der Bühne stehen und gab ihre Aufgabe an Rezo ab. Den Grund dafür erklärte sie nur wenige Tage zuvor in einem YouTube-Video. Darin offenbarte sie ihren Followern, Social Media auf unbestimmte Zeit wegen ihrer mentalen Probleme pausieren zu wollen. "Der grundlegende Punkt ist einfach, dass ich gemerkt habe, dass ich aktuell das Gefühl habe, dass ich mit Social Media nicht so ganz heilen kann von vielem, was ich für mich verarbeiten muss", erklärte Antonia Staab, wie Reved bürgerlich heißt. Um sich zurückziehen zu können, habe sie auch beschlossen, ihren Auftritt als Moderatorin der Awards vorerst abzugeben.

Instagram / papaplatte Kevin Teller alias Papaplatte, Streamer

Instagram / revedtv Reved, Februar 2023

