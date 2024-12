Einbruch bei Karl-Heinz Rummenigge: Schmuck und Bargeld weg

Karl-Heinz Rummenigge (69) hat als Mitglied des Aufsichtsrates der FC Bayern München AG eigentlich derzeit Grund zur Freude, da der Fußballverein aktuell die Bundesligatabelle souverän anführt. Doch privat muss der einstige Profispieler mit einem echten Schock leben: Bei ihm wurde eingebrochen! Wie Bild berichtet, verschafften sich am vergangenen Mittwoch Einbrecher Zugang zu seinem Haus. Daraufhin soll wohl gegen 19:40 Uhr die Alarmanlage losgegangen sein und die verständigte Polizei eilte herbei.

Dem Magazin liegt die Information vor, dass die zuständigen Ermittler bereits erste Details über den Vorfall in Erfahrung gebracht haben. Demnach drangen bisher unbekannte Täter offenbar gewaltsam über eine Balkontür in die kostspielige Villa von Karl-Heinz ein. Die Kriminellen durchsuchten schließlich die Räume des Gebäudes und wurden fündig. Sie flüchteten den Ausführungen des Portals nach mit Bargeld und Schmuck im Wert von rund 250.000 Euro.

Es ist keine Seltenheit, dass bei Spielern oder Vertretern des FC Bayern München eingebrochen wird. So gab es beispielsweise am 13. September 2022 einen stillen Alarm in der Villa von Thomas Müller (35). Inzwischen ist seitdem zwar etwas Zeit vergangen, doch Thomas sorgte zuletzt trotzdem mit seinen privaten Angelegenheiten für Schlagzeilen. So kursiert seit einigen Wochen das Gerücht, dass er und seine Frau Lisa Müller (35) wohl getrennt seien. Inzwischen gab es jedoch immer wieder Hinweise, die sowohl dafür als auch dagegen sprechen – offiziell geäußert hat sich bis dato keiner dazu.

Getty Images Karl-Heinz Rummenigge, Mai 2021

Getty Images Lisa und Thomas Müller, Dressurreiterin und Fußballer

