Benny Blanco gesteht: Er hat Musikgeschmack eines Teenagers

Ist Benny Blanco (37) ein Musik-Snob? Wohl kaum – in einem Interview gesteht der erfolgreiche Musikproduzent, dass sein Musikgeschmack dem einer Jugendlichen ähnele. "Mein Kopf tickt wie der einer 15-Jährigen, was Musik angeht", erklärt Benny im Gespräch mit Harper's Bazaar. Für ihn gehe es bei der Musik vor allem darum, Spaß zu haben und Songs zu machen, die ihm persönlich gefallen. Sich selbst zu ernst nehmen möchte er dabei keineswegs. Auch ob seine Kreationen anderen gefallen, sei für den Verlobten von Selena Gomez (33) zunächst zweitrangig.

Eine spannende Herangehensweise – doch sein Erfolg gibt Benny recht. Der 37-Jährige steckt hinter Hits wie Katy Perrys (40) "Teenage Dream", Rihannas (37) "Diamonds" und Maroon 5s "Moves Like Jagger". In diesem Jahr hat er zudem gemeinsam mit seiner Verlobten das Album "I Said I Love You First" veröffentlicht. Manchmal, so gestand Benny kürzlich, ist er selbst überrascht, was er alles geschaffen hat. Im "Therapuss"-Podcast gab er zu, dass er gelegentlich eigene Songs mit der Musikerkennungs-App Shazam entdeckt, weil ihm nicht immer bewusst ist, dass sie aus seiner Feder stammen. "Ich höre einen Song im Restaurant und denke: 'Wow, der ist gut!', und dann stelle ich fest, dass er von mir ist", lachte Benny.

Obwohl er das kreative Genie hinter zahllosen Pop-Hits der 2010er-Jahre ist, steht Benny erst seit Kurzem selbst in der Öffentlichkeit. Seit Sommer 2023 ist er mit Selena liiert und steht seither im Rampenlicht. Im Herbst 2024 kursierten Gerüchte über eine geheime Verlobung, im Dezember machten die beiden die süße Nachricht dann schließlich öffentlich. Gegenüber Interview Magazine verriet er Anfang des Jahres, dass er sein Glück manchmal selbst kaum fassen kann – daher hole ihn manchmal die Sorge ein, Selena könne ihn plötzlich verlassen. "Ich habe solche Angst, dass sie aufwacht und sagt: 'Was? Nein!'", erklärte er.

Getty Images Benny Blanco bei den Kids' Choice Awards 2024

Getty Images Benny Blanco, Mai 2024

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im Januar 2025